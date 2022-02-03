День святого Валентина-2022: дата та історія появи свята закоханих

Існує одразу кілька легенд та версій появи свята всіх закоханих 14 лютого.

День святого Валентина: історія свята

Щорічно 14 лютого відзначається День Святого Валентина, який також називають Днем усіх закоханих . Звідки з'явилося свято кохання, ким був Валентин, на честь якого його названо, а також що за цікава традиція дарувати одне одному серця-валентинки? Дізнайтесь у нашій статті.

День святого Валентина-2022: дата свята

Незважаючи на всенародну любов до Дня любові (вибачте за каламбур), це свято не є офіційним. А значить, вихідний в Україні на нього не розповсюджується.

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У 2022 році День святого Валентина, 14 лютого, припадає на понеділок – початок трудового тижня.

Тож закоханим доведеться якось викручуватися, організовуючи торжество або напередодні, у вихідну неділю 13 лютого, або перетворюючи романтичний День кохання на не менш романтичну ніч – що теж логічно.

День святого Валентина-2022: історія свята кохання

Таке популярне свято має не одну, а відразу кілька легенд появи.

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Луперкалії

День святого Валентина: історія свята / Фото: pinterest

Багато істориків вважають причиною появи Дня всіх закоханих давньоримські пастуші еротичні ритуали – луперкалії , які проводилися на честь бога Луперка саме в середині лютого і були пов'язані з родючістю та плодючістю.

У жертву богу родючості приносили тварин, а з їхніх шкур робили шкіряні ремені. Ними жерці Луперка, проходячи вулицями в оголеному вигляді, стьобали всіх зустрічних городян .

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Люди вірили, що таке тілесне покарання допоможе родючості, поверне високу народжуваність, а жінок урятує від бездітності та важких пологів.

День Валентина Римського

День святого Валентина: історія свята / Фото: pinterest

Церква згодом спробувала заборонити проведення луперкалій, а їм на зміну запровадила День Святого Валентина , який у наш час стали називати Днем усіх закоханих.

Ймовірно, свято отримало свою назву на ім'я одного з християнських мучеників, які жили в середньовіччі – Валентина Римського . Його стратили 14 лютого, а пам'ять про нього католицька церква шанує цього дня.

У III столітті, за правління римського імператора Клавдія II, вважалося, що найкращий воїн – це самотній чоловік, а тому шлюби були заборонені. Проте священик на ім'я Валентин таємно вінчав закоханих людей , за що згодом був засуджений.

Перед своєю стратою Валентин закохався у дочку свого ката. Він надіслав їй любовне послання у вигляді серця, підписавши його "твій Валентин". Проте дівчина прочитала його вже після страти закоханого у неї чоловіка. А сам лист став прообразом сучасної валентинки .

День Валентина Інтерамнського

Святий на ім'я Валентин був не один. Приблизно в той же час жив Валентин Інтерамнський – християнський святий, шанований як священномученик.

Він прославився своїм даром цілительства, зумівши силою молитви поставити на ноги сина римського аристократа Кратона. Здивовані цим дивом, батьки хлопчика, багато городян, а також син градоначальника прийняли християнську віру . За це Валентина було заарештовано, а після відмови принести жертву язичницьким богам обезголовлено.

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