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День святої Катерини: що категорично не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
7 грудня, 05:10
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У Катеринин день жінки молилися про благополуччя сім'ї та дітей, а ось домашня робота була під забороною.
Головні традиції та заборони дня святої Катерини
Головні традиції та заборони дня святої Катерини / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 7 грудня, у православних настало чергове свято. Цього дня згадується свята великомучениця Катерина Олександрійська , що жила на рубежі ІІІ та IV століть і прийняла смерть за свою віру.

Які цікаві традиції та ритуали збереглися до нашого часу, та які заборони накладаються на цей день, читайте у нашій статті.

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Традиції у День святої Катерини

У народі це свято вважалося жіночим днем та пророчим для долі кожної дівчини. До святої Катерини, яку називали Женодавицею, зверталися в молитвах із проханням про кохання і згоду в сім'ї, щасливий шлюб, благополучні пологи, здорових дітей.

А незаміжні дівчата збиралися на посиденьки в одній із хатин та в день Катерини ворожили на нареченого.

А ще Катерину називали Санницею, бо саме у цей період активно обкатувався санний шлях по першому снігу, який уже не танув. Люди влаштовували гуляння та каталися на санях і навіть проводили змагання.

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Що не можна робити у День святої Катерини

  • Майже всі заборони на Катерину були пов'язані з Різдвяним постом. Хоча дівчата все одно влаштовували вечорниці, збиралися та ворожили.
  • На стіл навіть у свято не можна було подавати скоромні страви , важливо було дотримуватися посту.
  • Проводити галасливі свята , співати та танцювати також заборонено постом у цей день.
  • У день Катерини не можна виконувати будь-які роботи на землі , під забороною важка фізична праця.
  • Не можна робити домашню та брудну роботу , будувати, ремонтувати та шити, прати, прибирати.
  • Також у жодному разі не можна скандалити, лаятись та засуджувати інших людей.
  • Не можна укладати шлюб та вінчатися , тому що ще йде Різдвяний піст.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у грудні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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