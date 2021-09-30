День вчителя-2021: найкращі привітання в листівках, прозі і віршах

Добрі, красиві і позитивні побажання в цей день лунають на адресу вчителів

Надсилайте улюбленим педагогам найкрасивіші,добрі, прикольні і веселі привітання в День вчителя-2021, який в Україні відзначатиметься 3 жовтня .

Реклама

Ми підготували для вас красиві картинки, вітальні листівки , вірші і побажання в День учителя від учнів.

Позитивні привітання з Днем вчителя у віршах

***

Поспешим сейчас поздравить

С Днем учителя мы вас!

Благодарны вам безмерно,

Что вы учите всех нас.



Вы нам знания даете,

Помогаете всегда.

Мы желаем вам здоровья,

Мира, счастья и добра.



Пусть печали и невзгоды

Вас обходят стороной.

А все лучшее приходит

Поскорее к вам домой.

Реклама

Привітання з Днем вчителя: листівки та вірші / Фото: bonnycards

***

Вас хочется поздравить от души

За то, что вы профессией живете.

За то, что с нами многое прошли

Всю жизнь вы посвящаете работе.

Реклама

Учитель – это первый человек,

Кто подает пример и вдохновляет,

Желаем счастья вам на целый век,

Глаза пусть ваши радостью сияют.

Душевна привітання вчителю від учнів / Фото: bonnycards

***

С Днем учителя всем классом

Мы поздравить вас спешим,

Добрых дней, погоды ясной

Пожелаем от души.



Процветанья, уваженья,

Плодотворного труда

И, конечно, настроенья

Лучезарного всегда!

З Днем вчителя: красиві привітання / Фото: bonnycards

***

Сегодня с Днем учителя

Хотим поздравить вас,

Желаем вам с улыбкой

Всегда входить в свой класс,

Пусть радостью и счастьем

Наполнятся все дни,

Желаем вам удачи,

Здоровья и любви!

З Днем вчителя: милі картинки і привітання / Фото: bonnycards

Милі привітання з Днем вчителя у прозі

***

Наш улюблений класний керівник! Весь наш дружний клас вітає вас з Днем вчителя! Дякую вам за ваше терпіння, турботу, любов і подаровані знання! Дякую вам за вашу доброту і розуміння, за відданий нам вільний час! У це свято ми бажаємо вам ніколи не хворіти, завжди залишатися такою ж веселою, іскрометною, наймолодшою і красивою! Нехай негаразди обходять вас стороною. Нехай здійсняться мрії і відновляться всі нервові клітини!

Кращі поздоровлення з Днем вчителя / Фото: bonnycards

***

Вітаємо вас зі святом – з Днем учителя! Бажаємо великого творчого натхнення! Взаєморозуміння і терпіння з нами, досягнень і приємних вражень від навчального процесу! Ви як наша друга мама, наша опора, підтримка і провідник у доросле життя. Спасибі вам за все, що ви для нас робите!

***

Від щирого серця вітаємо вас із Днем вчителя! Нехай ваша праця завжди цінується, нехай ваші старання і сподівання будуть виправдані, нехай, завдяки вам, ми отримаємо знання, вміння і гарний настрій! І нехай у вашому житті завжди буде мир, добро, успіх і щастя!

Дивіться відео про Україну, яка дивує:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у жовтні 2021 року в Україні.