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День вчителя-2021: найкращі привітання в листівках, прозі і віршах

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
30 вересня, 18:48
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Добрі, красиві і позитивні побажання в цей день лунають на адресу вчителів

Надсилайте улюбленим педагогам найкрасивіші,добрі, прикольні і веселі привітання в День вчителя-2021, який в Україні відзначатиметься 3 жовтня .

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Ми підготували для вас красиві картинки, вітальні листівки , вірші і побажання в День учителя від учнів.

Позитивні привітання з Днем вчителя у віршах

***

Поспешим сейчас поздравить
С Днем учителя мы вас!
Благодарны вам безмерно,
Что вы учите всех нас.

Вы нам знания даете,
Помогаете всегда.
Мы желаем вам здоровья,
Мира, счастья и добра.

Пусть печали и невзгоды
Вас обходят стороной.
А все лучшее приходит
Поскорее к вам домой.

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Привітання з Днем вчителя: листівки та вірші / Фото: bonnycards
Привітання з Днем вчителя: листівки та вірші / Фото: bonnycards

***

Вас хочется поздравить от души
За то, что вы профессией живете.
За то, что с нами многое прошли
Всю жизнь вы посвящаете работе.

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Учитель – это первый человек,
Кто подает пример и вдохновляет,
Желаем счастья вам на целый век,
Глаза пусть ваши радостью сияют.

Душевна привітання вчителю від учнів / Фото: bonnycards
Душевна привітання вчителю від учнів / Фото: bonnycards

***

С Днем учителя всем классом
Мы поздравить вас спешим,
Добрых дней, погоды ясной
Пожелаем от души.

Процветанья, уваженья,
Плодотворного труда
И, конечно, настроенья
Лучезарного всегда!

З Днем вчителя: красиві привітання / Фото: bonnycards
З Днем вчителя: красиві привітання / Фото: bonnycards

***

Сегодня с Днем учителя
Хотим поздравить вас,
Желаем вам с улыбкой
Всегда входить в свой класс,
Пусть радостью и счастьем
Наполнятся все дни,
Желаем вам удачи,
Здоровья и любви!

З Днем вчителя: милі картинки і привітання / Фото: bonnycards
З Днем вчителя: милі картинки і привітання / Фото: bonnycards

Милі привітання з Днем вчителя у прозі

***

Наш улюблений класний керівник! Весь наш дружний клас вітає вас з Днем вчителя! Дякую вам за ваше терпіння, турботу, любов і подаровані знання! Дякую вам за вашу доброту і розуміння, за відданий нам вільний час! У це свято ми бажаємо вам ніколи не хворіти, завжди залишатися такою ж веселою, іскрометною, наймолодшою і красивою! Нехай негаразди обходять вас стороною. Нехай здійсняться мрії і відновляться всі нервові клітини!

Кращі поздоровлення з Днем вчителя / Фото: bonnycards
Кращі поздоровлення з Днем вчителя / Фото: bonnycards

***

Вітаємо вас зі святом – з Днем учителя! Бажаємо великого творчого натхнення! Взаєморозуміння і терпіння з нами, досягнень і приємних вражень від навчального процесу! Ви як наша друга мама, наша опора, підтримка і провідник у доросле життя. Спасибі вам за все, що ви для нас робите!

***

Від щирого серця вітаємо вас із Днем вчителя! Нехай ваша праця завжди цінується, нехай ваші старання і сподівання будуть виправдані, нехай, завдяки вам, ми отримаємо знання, вміння і гарний настрій! І нехай у вашому житті завжди буде мир, добро, успіх і щастя!

Дивіться відео про Україну, яка дивує:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у жовтні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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