День вчителя-2021: найкращі привітання в листівках, прозі і віршах

Надсилайте улюбленим педагогам найкрасивіші,добрі, прикольні і веселі привітання в День вчителя-2021, який в Україні відзначатиметься 3 жовтня .
Що подарувати вчителю: ідеї та поради до свята
Ми підготували для вас красиві картинки, вітальні листівки , вірші і побажання в День учителя від учнів.
Позитивні привітання з Днем вчителя у віршах
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Поспешим сейчас поздравить
С Днем учителя мы вас!
Благодарны вам безмерно,
Что вы учите всех нас.
Вы нам знания даете,
Помогаете всегда.
Мы желаем вам здоровья,
Мира, счастья и добра.
Пусть печали и невзгоды
Вас обходят стороной.
А все лучшее приходит
Поскорее к вам домой.
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Вас хочется поздравить от души
За то, что вы профессией живете.
За то, что с нами многое прошли
Всю жизнь вы посвящаете работе.
Учитель – это первый человек,
Кто подает пример и вдохновляет,
Желаем счастья вам на целый век,
Глаза пусть ваши радостью сияют.
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С Днем учителя всем классом
Мы поздравить вас спешим,
Добрых дней, погоды ясной
Пожелаем от души.
Процветанья, уваженья,
Плодотворного труда
И, конечно, настроенья
Лучезарного всегда!
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Сегодня с Днем учителя
Хотим поздравить вас,
Желаем вам с улыбкой
Всегда входить в свой класс,
Пусть радостью и счастьем
Наполнятся все дни,
Желаем вам удачи,
Здоровья и любви!
Милі привітання з Днем вчителя у прозі
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Наш улюблений класний керівник! Весь наш дружний клас вітає вас з Днем вчителя! Дякую вам за ваше терпіння, турботу, любов і подаровані знання! Дякую вам за вашу доброту і розуміння, за відданий нам вільний час! У це свято ми бажаємо вам ніколи не хворіти, завжди залишатися такою ж веселою, іскрометною, наймолодшою і красивою! Нехай негаразди обходять вас стороною. Нехай здійсняться мрії і відновляться всі нервові клітини!
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Вітаємо вас зі святом – з Днем учителя! Бажаємо великого творчого натхнення! Взаєморозуміння і терпіння з нами, досягнень і приємних вражень від навчального процесу! Ви як наша друга мама, наша опора, підтримка і провідник у доросле життя. Спасибі вам за все, що ви для нас робите!
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Від щирого серця вітаємо вас із Днем вчителя! Нехай ваша праця завжди цінується, нехай ваші старання і сподівання будуть виправдані, нехай, завдяки вам, ми отримаємо знання, вміння і гарний настрій! І нехай у вашому житті завжди буде мир, добро, успіх і щастя!
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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у жовтні 2021 року в Україні.