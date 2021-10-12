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День українського козацтва: в чому відмінність від свята Дня захисників і захисниць України

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
12 жовтня, 15:03
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Обидва свята присвячені мужності й відвазі, які в усі роки виявляли воїни-захисники, що відстоювали свободу і незалежність України.
День українського козацтва та День захисників і захисниць України
День українського козацтва та День захисників і захисниць України / Фото: Колаж: Сьогодні

14 жовтня в Україні відзначається кілька важливих і значимих для країни дат. Цього дня великому церковному святу Покрови Пресвятої Богородиці приурочені два торжества, що присвячені героїзму і мужності українських воїнів.

По-перше, це День українського козацтва, а по-друге – День захисників і захисниць України, який отримав свою оновлену назву влітку нинішнього року, а раніше вшановував лише чоловіків-воїнів.

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Чим примітні ці пам'ятні дати, яка в них історія, в чому різниця між святами, читайте в нашій статті.

День українського козацтва: історія свята

Козаками здавна називалися учасники самоврядних військових, а пізніше – територіальних громад. Вони також іменувалися вільними людьми з волі Божої і воїнами Христовими .

Козаки з'явилися на території України в XVI-XVII століттях . Своїм головним призначенням ці воїни вважали захист українських земель від татарських завойовників, охорону торгових шляхів і державних кордонів.

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З давніх часів церковне свято Покрови було у великій пошані у запорізьких козаків. Вони шанували Богородицю як свою покровительку і заступницю , а ікона із зображенням Божої Матері багаторазово рятувала їм життя в боях. А тому своїх нових старшин українські козаки зазвичай обирали в день святкування Покрови, 14 жовтня.

У 1999 році президентським указом в Україні у цей день на офіційному рівні було встановлено нове свято – День українського козацтва , яке було приурочене до Покрови Пресвятої Богородиці.

День захисників і захисниць України: історія свята

Набагато пізніше, з 2014 року , в Україні, згідно з президентським указом, у цей же день почало відзначатися свято, присвячене захисникам країни.

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З метою декомунізації та відмови від радянських свят воно булоперенесене з 23 лютого. І замість Дня захисника Вітчизни отримало нову назву – День захисника України. Наступного року, в березні 2015-го, день офіційно став вихідним .

Через 7 років, влітку 2021 року , це свято перейменоване на День захисників і захисниць України з метою вшанування великого числа жінок, які служать на благо незалежності і територіальної цілісності України нарівні з чоловіками.

Дивіться відео про жінок, які боронять нашу країну:

Раніше ми публікували докладний календар вихідних днів і свят у жовтні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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