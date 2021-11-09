День української писемності та мови-2021: історія і значення

Українська писемність та мова були встановлені Нестором Літописцем і налічують понад дев'ять століть.

Свято української писемності та мови / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 9 листопада, у нашій країні святкується День української писемності та мови . Чим цікаве і примітне це мудре свято, яка у нього історія і значення, дізнайтеся в нашій статті.

День української писемності та мови: історія

Святкування української писемності та мови на офіційному рівні було встановлено президентським указом у 1997 році . Нинішнього року свято припадає на вівторок.

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Дата вибрано не випадково. Цьго ж дня православна церква вшановує пам'ять преподобного Нестора Літописця, відомого також як Нестор Печерський або Нестор Київський .

Нестор жив на межі XI-XII століть і був ченцем Києво-Печерського монастиря. Але прославився він тим, що був українським літописцем, послідовником творців слов'янської писемності Кирила та Мефодія, а також одним із авторів "Повісті минулих літ" що має велике значення для слов'янської культури.

На думку дослідників, саме святий Нестор став основоположником давньоруської історіографії, першим істориком Київської Русі, а також творцем письмової української мови .

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День української писемності та мови: цікаві факти та традиції

У давньослов'янського народу було водночас два алфавіти – кирилиця та глаголиця . При цьому дослідники вважають, що кирилична абетка, яка використовується більшістю слов'янських народів, була створена на основі глаголиці та грецьких символів. Глаголиця досі не має аналогів.

Здавна у батьків була традиція 9 листопада відвести дітей до школи, а після цього прийти до храму, поставити свічку перед іконою святого Нестора, помолитися та попросити допомоги в освоєнні наук і легкого навчання для своєї дитини.

В наш час, починаючи з 2000 року, у свято писемності та мови в Україні централізовано проводиться радіодиктант національної єдності . У ньому можуть взяти участь всі охочі, щоб перевірити свою грамотність та знання рідної мови, а також продемонструвати єдність з усіма, хто любить і шанує українську мову.

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