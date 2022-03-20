День весняного рівнодення 2022: красиві картинки та вітання у віршах

День весняного рівнодення – особливий період. Тривалість дня і ночі сьогодні однакова, причому вже зараз можна вважати, що до нас прийшла справжня весна.
Наші пращури вірили, що це день, коли світло перемагає пітьму, коли починає прокидатися природа і починається нове життя.
З такої нагоди пропонуємо вашій увазі красиві тематичні картинки та вірші про День весняного рівнодення, які ви можете надіслати своїм рідним та близьким і таким чином привітати їх із приходом весни.
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День весняного рівнодення: вірші
Весна по світу йшла пішки,
Зима затягнулася.
Весна талим снігом омила ніжки,
Променем посміхнулася.
Дзвонить крапель, дзюрчить струмок
І бруньки набухають.
З далеких країн я рій думок,
Знову птахи прилітають.
***
Сьогодні рівні день та ніч,
Прощається з нами зима.
І вже не потрібно топити так піч,
Тепло нам несе красуня-весна!
За вікном щебечуть пташки,
Оживає вся природа,
І з'являються комашки
І тепліша тепер погода.
Раніше ми розповідали, коли переводять годинники на літній час в Україні у 2022 році.