День весняного рівнодення: що не можна робити

Запам'ятайте свій сон та загадайте заповітне бажання – воно має властивість збуватися.

Головні заборони Дня весняного рівнодення / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 20 березня, настав День весняного рівнодення-2022. Це означає що день і ніч зрівнялися , а далі світло продовжить зростати, з кожним разом все більше перемагаючи пітьму.

Це один із найважливіших днів весни, тому що весняне рівнодення вважається умовним кордоном між зимою та літом . Йому здавна приписували магічні властивості та сильну енергетику.

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Примітно, що цього року весняне рівнодення відбудеться лише за два дні після першої весняної повні , 18 березня, так що супутник Землі в цей період буде особливо помітним та яскравим.

Які головні традиції та правила, як потрібно провести День весняного рівнодення, та що в жодному разі не можна робити , дізнайтесь у нашій статті.

День весняного рівнодення: прикмети та ритуали

важливо добре зустріти День весняного рівнодення – тоді рік буде вдалим;

День весняного рівнодення – тоді рік буде вдалим; загадані у цей день бажання збуваються;

збуваються; сни цієї ночі – віщі;

цієї ночі – віщі; у День весняного рівнодення бажано спекти печиво у вигляді жайворонків ;

; приліт птахів у День весняного рівнодення обіцяє урожай пшениці;

у День весняного рівнодення обіцяє урожай пшениці; якщо розведене у цей день багаття високе і яскраве , то прийдешнього року життя буде щасливим і ситим;

, то прийдешнього року життя буде щасливим і ситим; мороз на День весняного рівнодення триватиме ще 40 днів .

Що не можна робити у День весняного рівнодення

категорично не можна перебувати в апатії та піддаватися депресії ;

; на весняне рівнодення не можна навіть думати про погане ;

; не варто сперечатися та сваритися , особливо з близькими людьми;

, особливо з близькими людьми; цього дня не можна садити вербу ;

; у цей період не потрібно починати нові та важливі справи – краще почекати якийсь час.

Раніше ми розповідали, коли буде Великдень-2022 в Україні.