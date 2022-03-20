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День весняного рівнодення: що не можна робити

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20 березня, 05:20
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Запам'ятайте свій сон та загадайте заповітне бажання – воно має властивість збуватися.
Головні заборони Дня весняного рівнодення
Головні заборони Дня весняного рівнодення / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 20 березня, настав День весняного рівнодення-2022. Це означає що день і ніч зрівнялися , а далі світло продовжить зростати, з кожним разом все більше перемагаючи пітьму.

Це один із найважливіших днів весни, тому що весняне рівнодення вважається умовним кордоном між зимою та літом . Йому здавна приписували магічні властивості та сильну енергетику.

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Примітно, що цього року весняне рівнодення відбудеться лише за два дні після першої весняної повні , 18 березня, так що супутник Землі в цей період буде особливо помітним та яскравим.

Які головні традиції та правила, як потрібно провести День весняного рівнодення, та що в жодному разі не можна робити , дізнайтесь у нашій статті.

День весняного рівнодення: прикмети та ритуали

  • важливо добре зустріти День весняного рівнодення – тоді рік буде вдалим;
  • загадані у цей день бажання збуваються;
  • сни цієї ночі – віщі;
  • у День весняного рівнодення бажано спекти печиво у вигляді жайворонків ;
  • приліт птахів у День весняного рівнодення обіцяє урожай пшениці;
  • якщо розведене у цей день багаття високе і яскраве , то прийдешнього року життя буде щасливим і ситим;
  • мороз на День весняного рівнодення триватиме ще 40 днів .

Що не можна робити у День весняного рівнодення

  • категорично не можна перебувати в апатії та піддаватися депресії ;
  • на весняне рівнодення не можна навіть думати про погане ;
  • не варто сперечатися та сваритися , особливо з близькими людьми;
  • цього дня не можна садити вербу ;
  • у цей період не потрібно починати нові та важливі справи – краще почекати якийсь час.

Раніше ми розповідали, коли буде Великдень-2022 в Україні.

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