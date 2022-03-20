День весняного рівнодення: що не можна робити

Сьогодні, 20 березня, настав День весняного рівнодення-2022. Це означає що день і ніч зрівнялися , а далі світло продовжить зростати, з кожним разом все більше перемагаючи пітьму.
Це один із найважливіших днів весни, тому що весняне рівнодення вважається умовним кордоном між зимою та літом . Йому здавна приписували магічні властивості та сильну енергетику.
Примітно, що цього року весняне рівнодення відбудеться лише за два дні після першої весняної повні , 18 березня, так що супутник Землі в цей період буде особливо помітним та яскравим.
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Які головні традиції та правила, як потрібно провести День весняного рівнодення, та що в жодному разі не можна робити , дізнайтесь у нашій статті.
День весняного рівнодення: прикмети та ритуали
- важливо добре зустріти День весняного рівнодення – тоді рік буде вдалим;
- загадані у цей день бажання збуваються;
- сни цієї ночі – віщі;
- у День весняного рівнодення бажано спекти печиво у вигляді жайворонків ;
- приліт птахів у День весняного рівнодення обіцяє урожай пшениці;
- якщо розведене у цей день багаття високе і яскраве , то прийдешнього року життя буде щасливим і ситим;
- мороз на День весняного рівнодення триватиме ще 40 днів .
Що не можна робити у День весняного рівнодення
- категорично не можна перебувати в апатії та піддаватися депресії ;
- на весняне рівнодення не можна навіть думати про погане ;
- не варто сперечатися та сваритися , особливо з близькими людьми;
- цього дня не можна садити вербу ;
- у цей період не потрібно починати нові та важливі справи – краще почекати якийсь час.
Раніше ми розповідали, коли буде Великдень-2022 в Україні.