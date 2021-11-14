Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🚫 Жорсткий карантин в Україні 📲 Операція Цифровізація

Створюємо затишок

Чистимо пальто

Зберігаємо прикраси

Як садити ліщину

Догляд за тваринами

Подорож на авто
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

День Збройних сил України-2021: точна дата і чи буде вихідний

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
14 листопада, 15:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дізнайтесь про історію та значення Дня Збройних сил України
День Збройних сил України
День Збройних сил України / Фото: Колаж: Сьогодні

На початку грудня Україна відзначає чергове національне військове свято після Дня захисників та захисницьДень Збройних сил . Коли буде ця дата у 2021 році, яка у нього історія, і чи буде цей день вихідним, читайте у нашій статті.

День Збройних Сил України-2021: дата свята

Щорічно День Збройних сил України святкується 6 грудня . І у 2021 році він припадає на понеділок, робочий день.

Реклама

Незважаючи на те, що 6 грудня – це національне українське свято , воно не є офіційним вихідним днем у нашій країні, на відміну від Дня захисника України, 14 жовтня. А тому всі військовослужбовці прийматимуть вітання у звичайний будній день.

День Збройних сил України: історія і значення

Чому дату свята призначено на 6 грудня? Саме цього дня у 1991 році після здобуття Україною незалежності український уряд ухвалив закон "Про Збройні сили України". А за два роки, у 1993 році, ця дата з'явилася в офіційному календарі українських свят.

Свято організоване та присвячене всім українським військовослужбовцям, які служать або раніше служили в українській армії. Згідно з Конституцією України, на армію покладаються завдання щодо оборони країни, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності.

Реклама

Раніше ми розповідали, які вихідні на Новий рік-2022 в Україні і скільки відпочиватимемо на свята.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Лайфхак тижня
Як обладнати приміщення для тварин
Хакнути
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Місячний календар на тиждень
8 - 14 листопада
Як Місяць впливає на наше життя
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Що треба робити?
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти