День Збройних сил України-2021: точна дата і чи буде вихідний

Дізнайтесь про історію та значення Дня Збройних сил України

День Збройних сил України / Фото: Колаж: Сьогодні

На початку грудня Україна відзначає чергове національне військове свято після Дня захисників та захисниць – День Збройних сил . Коли буде ця дата у 2021 році, яка у нього історія, і чи буде цей день вихідним, читайте у нашій статті.

День Збройних Сил України-2021: дата свята

Щорічно День Збройних сил України святкується 6 грудня . І у 2021 році він припадає на понеділок, робочий день.

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Незважаючи на те, що 6 грудня – це національне українське свято , воно не є офіційним вихідним днем у нашій країні, на відміну від Дня захисника України, 14 жовтня. А тому всі військовослужбовці прийматимуть вітання у звичайний будній день.

День Збройних сил України: історія і значення

Чому дату свята призначено на 6 грудня? Саме цього дня у 1991 році після здобуття Україною незалежності український уряд ухвалив закон "Про Збройні сили України". А за два роки, у 1993 році, ця дата з'явилася в офіційному календарі українських свят.

Свято організоване та присвячене всім українським військовослужбовцям, які служать або раніше служили в українській армії. Згідно з Конституцією України, на армію покладаються завдання щодо оборони країни, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності.

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