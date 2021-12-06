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День Збройних сил України: вітання у листівках, прозі та віршах

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
6 грудня, 06:20
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Сьогодні Україна відзначає 30-річчя ЗСУ: вітаємо з професійним військовим святом.

Сьогодні, 6 грудня, настав ювілейний, 30-й за рахунком День Збройних сил України. Ми вітаємо наших українських воїнів та всіх, причетних до цього професійного свята, і бажаємо миру, добра, любові та процвітання, а також мужності, стійкості, відваги та мудрості.

А ще ми зробили добірку ефектних вітальних листівок і картинок, віршів та побажань у прозі з Днем Збройних сил України

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Привітаення з Днем Збройних сил України: найкращі побажання у прозі своїми словами

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Вітаю з Днем Збройних сил України 6 грудня та бажаю сміливо і впевнено стояти на сторожі безпеки, спокою та миру нашої держави, захищати свій народ, ніколи не припиняти виховувати у собі силу волі та мужності, виявляти у будь-якій справі відвагу та героїзм.

Листівки та картинки на День ЗСУ / Фото: pinterest
Листівки та картинки на День ЗСУ / Фото: pinterest

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Сьогодні ми вітаємо усіх військовослужбовців України. Ви – наші захисники, опора держави, охоронці спокою наших будинків, спокою близьких та миру. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою, професійних успіхів!

Зі святом ЗСУ: вітальні листівки / Фото: pinterest
Зі святом ЗСУ: вітальні листівки / Фото: pinterest

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***

З Днем Збройних Сил України! Бажаю завжди бути сильними і фізично, і душевно. У будь-яких ситуаціях проявляти мудрість, мужність, впевненість та витримку. Нехай на довгому життєвому шляху вашими супутниками завжди будуть здоров'я, любов, удача та достаток.

З Днем Збройних Сил України: яскраві картинки / Фото: pinterest
З Днем Збройних Сил України: яскраві картинки / Фото: pinterest

Вітання з Днем Збройних Сил України у віршах

***

Пусть вами гордится страна бесконечно,
Свой долг выполняете вы безупречно,
Здоровья желаем и силы, конечно,
И славится пусть этот день будет вечно!

З Днем Збройних сил України: картинки та привітання / Фото: pinterest
З Днем Збройних сил України: картинки та привітання / Фото: pinterest

***

День 6 декабря
На листе календаря –
Солдат страны мы поздравляем
И воинов всех отмечаем.

Они сильны, мудры и смелы,
Им по плечу любое дело,
Они защитники-солдаты –
Врага не пустят в наши хаты.

День Збройних сил України: вітальні картинки / Фото: pinterest
День Збройних сил України: вітальні картинки / Фото: pinterest

***

Да, славных подвигов было немало,
Сильных и верных героев ты знала,
Верой и правдой служила народу,
Ты защищала и мир, и свободу,
Да и сейчас, чтоб спокойно дышать,
Ты защищаешь отчизну, как мать.
И всех врагов ты повергнешь в руины,
Армии честь и хвала в Украине!

Раніше ми розповідали, які вихідні на Новий рік-2022 в Україні і скільки відпочиватимемо на свята.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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