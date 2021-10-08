День юриста в Україні-2021: прикольні картинки і яскраві привітання

У День юриста 8 жовтня вітаємо українських працівників юриспруденції з їхнім професійним святом

З Днем юриста в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 8 жовтня, в Україні святкується День юриста . Незважаючи на те, що цей день не є вихідним, працівники юриспруденції сьогодні готові на свою адресу приймати привітання зі своїм професійним святом.

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День юриста в Україні проводиться відповідно до президентського указу 1997 року, яким було проголошено свято в підтримку ініціативи Міністерства юстиції України, Спілки юристів України, Спілки адвокатів України. А дата обрана на честь видання 1016 року київським князем Ярославом Мудрим першого зводу законів.

Не забудьте в цей день привітати всіх знайомих і друзів з професійним святом. А ми зібрали веселі, радісні, позитивні картинки і поздоровлення у віршах і прозі з Днем юриста.

Найкращі привітання з Днем юриста в прозі

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Прийміть вітання з професійним святом – Днем юриста України. Бажаємо міцного здоров'я, удачі та оптимізму, легкості у вирішенні поставлених завдань і бадьорості духу. Нехай вам будуть невідомі помилки і невдачі, втома і лінь. Нехай всі справи успішно фінішують, а в особистому житті нехай панує щастя і любов.

З Днем юриста в Україні: картинки і листівки / Фото: pinterest

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Вітаю вас з Днем юриста України. Бажаю, щоб ваш шлях по юридичним кар'єрним сходам був легким і безперешкодним, щоб справедлива Феміда завжди підказувала, як вирішити те чи інше питання. Успіху в юриспруденції, процвітання і щастя в особистому житті!

Зі святом юристів: прикольні картинки та поздоровлення / Фото: pinterest

Красиві привітання у віршах в День юриста

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Правосудие свершится

У закона страж – юрист!

Рад на благо потрудиться

Он душой и сердцем чист.

Он Фемиду направляет,

Верный путь ей указав,

Защищает, обвиняет,

Укротив строптивый нрав

Он – помощник гражданина

И закону подчинен,

Пред которым все едины,

И порядок соблюден

Званием всегда гордитесь

Труд всегда на благо ваш,

И с неправдою боритесь,

Нарабатывая стаж!

Поздоровлення в День юристів / Фото: pinterest

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В труде – больших успехов

Здоровья и удачи

И пусть блестяще и легко

Решаются задачи!

З Днем українських юристів: вірші і листівки / Фото: pinterest

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Всем юристам Украины

Уваженье и почет.

Есть хорошая причина

Пожелать пути вперед!



Чтобы не было препятствий,

Удавалось все легко,

Юридическое братство

Пусть стремится высоко!

Яскраві привітання і картинки в

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С Днем юриста поздравляю.

Ох, нелегок этот путь.

Беспристрастным быть желаю,

Зреть всегда в проблемы суть.



Пусть любимая работа

Не наскучит никогда,

Пусть решаются красиво

Даже сложные дела.

Кращі побажання в

Раніше ми розповідали, коли відзначається і як будемо відпочивати в День захисників і захисниць України-2021.