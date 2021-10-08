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День юриста в Україні-2021: прикольні картинки і яскраві привітання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
8 жовтня, 05:40
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У День юриста 8 жовтня вітаємо українських працівників юриспруденції з їхнім професійним святом
З Днем юриста в Україні
З Днем юриста в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 8 жовтня, в Україні святкується День юриста . Незважаючи на те, що цей день не є вихідним, працівники юриспруденції сьогодні готові на свою адресу приймати привітання зі своїм професійним святом.

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День юриста в Україні проводиться відповідно до президентського указу 1997 року, яким було проголошено свято в підтримку ініціативи Міністерства юстиції України, Спілки юристів України, Спілки адвокатів України. А дата обрана на честь видання 1016 року київським князем Ярославом Мудрим першого зводу законів.

Не забудьте в цей день привітати всіх знайомих і друзів з професійним святом. А ми зібрали веселі, радісні, позитивні картинки і поздоровлення у віршах і прозі з Днем юриста.

Найкращі привітання з Днем юриста в прозі

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Прийміть вітання з професійним святом – Днем юриста України. Бажаємо міцного здоров'я, удачі та оптимізму, легкості у вирішенні поставлених завдань і бадьорості духу. Нехай вам будуть невідомі помилки і невдачі, втома і лінь. Нехай всі справи успішно фінішують, а в особистому житті нехай панує щастя і любов.

З Днем юриста в Україні: картинки і листівки / Фото: pinterest
З Днем юриста в Україні: картинки і листівки / Фото: pinterest

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Вітаю вас з Днем юриста України. Бажаю, щоб ваш шлях по юридичним кар'єрним сходам був легким і безперешкодним, щоб справедлива Феміда завжди підказувала, як вирішити те чи інше питання. Успіху в юриспруденції, процвітання і щастя в особистому житті!

Зі святом юристів: прикольні картинки та поздоровлення / Фото: pinterest
Зі святом юристів: прикольні картинки та поздоровлення / Фото: pinterest

Красиві привітання у віршах в День юриста

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Правосудие свершится
У закона страж – юрист!
Рад на благо потрудиться
Он душой и сердцем чист.

Он Фемиду направляет,
Верный путь ей указав,
Защищает, обвиняет,
Укротив строптивый нрав

Он – помощник гражданина
И закону подчинен,
Пред которым все едины,
И порядок соблюден

Званием всегда гордитесь
Труд всегда на благо ваш,
И с неправдою боритесь,
Нарабатывая стаж!

Поздоровлення в День юристів / Фото: pinterest
Поздоровлення в День юристів / Фото: pinterest

***

В труде – больших успехов
Здоровья и удачи
И пусть блестяще и легко
Решаются задачи!

З Днем українських юристів: вірші і листівки / Фото: pinterest
З Днем українських юристів: вірші і листівки / Фото: pinterest

***

Всем юристам Украины
Уваженье и почет.
Есть хорошая причина
Пожелать пути вперед!

Чтобы не было препятствий,
Удавалось все легко,
Юридическое братство
Пусть стремится высоко!

Яскраві привітання і картинки в
Яскраві привітання і картинки в

***

С Днем юриста поздравляю.
Ох, нелегок этот путь.
Беспристрастным быть желаю,
Зреть всегда в проблемы суть.

Пусть любимая работа
Не наскучит никогда,
Пусть решаются красиво
Даже сложные дела.

Кращі побажання в
Кращі побажання в

Раніше ми розповідали, коли відзначається і як будемо відпочивати в День захисників і захисниць України-2021.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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