День захисників і захисниць України: привітання у віршах і прозі

14 жовтня, крім найважливішого церковного свята Покрова Пресвятої Богородиці, українці також вшановують своїх захисників і захисниць .
В цей день у нашій країні відзначається значне державне свято – День захисників і захисниць України, присвячене давній традиції шанування українського війська .
Ми вітаємо всіх із цим знаменним днем і бажаємо миру, процвітання, благополуччя, любові і щастя в кожну сім'ю. Крім тематичних подарунків, відправляйте друзям, рідним і близьким найкращі привітання , листівки, тематичні картинки та вірші в свято.
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З Днем захисників і захисниць України: привітання у віршах
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Діво Пресвятая – Матір матерів,
Пригорни до серця всіх своїх синів.
Освіти їх душі світлом золотим,
Виповни любов’ю неспокійний дім,
Научи, як землю вберегти від зла,
Розумом, діянням і крилом тепла.
Зоре-зорянице, сонце доброти,
Землю України щастям освіти!
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Должно быть, это так непросто –
Страну родную защищать,
Уверенно желаю роста,
Прекрасно праздник отмечать!
Любви и счастья я желаю,
Пусть впереди удача ждет,
Чтоб жили вы, не унывая,
Пускай успех вперед ведет.
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Спасибі, воїни мої, за те,
Що бережете Україну!
Спасибі вам за тихий мирний сон,
Спасибі вам за те, що ви живі,
Спасибі, ангели мої!
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В праздник защитников всех Украины
Мы поздравляем воинов сильных!
Крепких, выносливых духом и телом,
Вам по плечу военное дело!
Тактика боя, сноровка и меткость,
В ваших рядах – это не редкость!
Поздравления наши примите сегодня,
Счастья вам, силы и много здоровья!
Ефектні привітання в День захисників і захисниць України своїми словами
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Схиляємося перед вашою мужністю. Ми впевнені, що завдяки таким героям, як ви, нас неодмінно чекає перемога. З Днем захисників і захисниць України!
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Вітаю з Днем захисників і захисниць України! Бажаю багато сили, мужності, терпіння, витривалості, відваги! Нехай кожен день буде успішним, кожен вчинок – гідним, кожне слово – твердим, кожна думка – надійною, кожна дія – впевненою. Бажаю бути здоровими, коханими і непереможними!
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Дорогі воїни, вітаємо вас із Днем захисників і захисниць України! Бажаємо мирного життя, без війн, жертв і втрат. Бажаємо мужності, сили духу, удачі, процвітання, любові і здоров'я!
Дивіться відео: Покрова – історія свята і традиції
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