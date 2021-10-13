День захисників і захисниць України: привітання у віршах і прозі

Вітаємо з Днем захисників і захисниць України-2021: відправляйте ефектні і яскраві вірші, картинки і побажання в свято 14 жовтня.

День захисників і захисниць України: привітання і картинки / Фото: Колаж: Сьогодні

14 жовтня, крім найважливішого церковного свята Покрова Пресвятої Богородиці, українці також вшановують своїх захисників і захисниць .

В цей день у нашій країні відзначається значне державне свято – День захисників і захисниць України, присвячене давній традиції шанування українського війська .

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Ми вітаємо всіх із цим знаменним днем і бажаємо миру, процвітання, благополуччя, любові і щастя в кожну сім'ю. Крім тематичних подарунків, відправляйте друзям, рідним і близьким найкращі привітання , листівки, тематичні картинки та вірші в свято.

З Днем захисників і захисниць України: привітання у віршах

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Діво Пресвятая – Матір матерів,

Пригорни до серця всіх своїх синів.

Освіти їх душі світлом золотим,

Виповни любов’ю неспокійний дім,

Научи, як землю вберегти від зла,

Розумом, діянням і крилом тепла.

Зоре-зорянице, сонце доброти,

Землю України щастям освіти!

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Листівки з 14 жовтня день захисників і захисниць України / Фото: pinterest

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Должно быть, это так непросто –

Страну родную защищать,

Уверенно желаю роста,

Прекрасно праздник отмечать!

Любви и счастья я желаю,

Пусть впереди удача ждет,

Чтоб жили вы, не унывая,

Пускай успех вперед ведет.

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Картинки з Днем захисників і захисниць України 2021: привітання / Фото: pinterest

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Спасибі, воїни мої, за те,

Що бережете Україну!

Спасибі вам за тихий мирний сон,

Спасибі вам за те, що ви живі,

Спасибі, ангели мої!

Картинки з Днем захисника України: вірші / Фото: pinterest

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В праздник защитников всех Украины

Мы поздравляем воинов сильных!

Крепких, выносливых духом и телом,

Вам по плечу военное дело!

Тактика боя, сноровка и меткость,

В ваших рядах – это не редкость!

Поздравления наши примите сегодня,

Счастья вам, силы и много здоровья!

Ефектні привітання в День захисників і захисниць України своїми словами

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Схиляємося перед вашою мужністю. Ми впевнені, що завдяки таким героям, як ви, нас неодмінно чекає перемога. З Днем захисників і захисниць України!

З Днем захисників і захисниць України: картинки та поздоровлення / Фото: pinterest

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Вітаю з Днем захисників і захисниць України! Бажаю багато сили, мужності, терпіння, витривалості, відваги! Нехай кожен день буде успішним, кожен вчинок – гідним, кожне слово – твердим, кожна думка – надійною, кожна дія – впевненою. Бажаю бути здоровими, коханими і непереможними!

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Дорогі воїни, вітаємо вас із Днем захисників і захисниць України! Бажаємо мирного життя, без війн, жертв і втрат. Бажаємо мужності, сили духу, удачі, процвітання, любові і здоров'я!

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