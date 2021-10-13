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День захисників і захисниць України: привітання у віршах і прозі

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
13 жовтня, 18:04
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Вітаємо з Днем захисників і захисниць України-2021: відправляйте ефектні і яскраві вірші, картинки і побажання в свято 14 жовтня.
День захисників і захисниць України: привітання і картинки
День захисників і захисниць України: привітання і картинки / Фото: Колаж: Сьогодні

14 жовтня, крім найважливішого церковного свята Покрова Пресвятої Богородиці, українці також вшановують своїх захисників і захисниць .

В цей день у нашій країні відзначається значне державне свято – День захисників і захисниць України, присвячене давній традиції шанування українського війська .

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Ми вітаємо всіх із цим знаменним днем і бажаємо миру, процвітання, благополуччя, любові і щастя в кожну сім'ю. Крім тематичних подарунків, відправляйте друзям, рідним і близьким найкращі привітання , листівки, тематичні картинки та вірші в свято.

З Днем захисників і захисниць України: привітання у віршах

***

Діво Пресвятая – Матір матерів,
Пригорни до серця всіх своїх синів.
Освіти їх душі світлом золотим,
Виповни любов’ю неспокійний дім,
Научи, як землю вберегти від зла,
Розумом, діянням і крилом тепла.
Зоре-зорянице, сонце доброти,
Землю України щастям освіти!

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Листівки з 14 жовтня день захисників і захисниць України / Фото: pinterest
Листівки з 14 жовтня день захисників і захисниць України / Фото: pinterest

***

Должно быть, это так непросто –
Страну родную защищать,
Уверенно желаю роста,
Прекрасно праздник отмечать!
Любви и счастья я желаю,
Пусть впереди удача ждет,
Чтоб жили вы, не унывая,
Пускай успех вперед ведет.

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Картинки з Днем захисників і захисниць України 2021: привітання / Фото: pinterest
Картинки з Днем захисників і захисниць України 2021: привітання / Фото: pinterest

***

Спасибі, воїни мої, за те,
Що бережете Україну!
Спасибі вам за тихий мирний сон,
Спасибі вам за те, що ви живі,
Спасибі, ангели мої!

Картинки з Днем захисника України: вірші / Фото: pinterest
Картинки з Днем захисника України: вірші / Фото: pinterest

***

В праздник защитников всех Украины
Мы поздравляем воинов сильных!
Крепких, выносливых духом и телом,
Вам по плечу военное дело!
Тактика боя, сноровка и меткость,
В ваших рядах – это не редкость!
Поздравления наши примите сегодня,
Счастья вам, силы и много здоровья!

Ефектні привітання в День захисників і захисниць України своїми словами

***

Схиляємося перед вашою мужністю. Ми впевнені, що завдяки таким героям, як ви, нас неодмінно чекає перемога. З Днем захисників і захисниць України!

З Днем захисників і захисниць України: картинки та поздоровлення / Фото: pinterest
З Днем захисників і захисниць України: картинки та поздоровлення / Фото: pinterest

***

Вітаю з Днем захисників і захисниць України! Бажаю багато сили, мужності, терпіння, витривалості, відваги! Нехай кожен день буде успішним, кожен вчинок – гідним, кожне слово – твердим, кожна думка – надійною, кожна дія – впевненою. Бажаю бути здоровими, коханими і непереможними!

***

Дорогі воїни, вітаємо вас із Днем захисників і захисниць України! Бажаємо мирного життя, без війн, жертв і втрат. Бажаємо мужності, сили духу, удачі, процвітання, любові і здоров'я!

Дивіться відео: Покрова – історія свята і традиції

Раніше ми розповідали, що категорично не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці-2021.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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