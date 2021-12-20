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День зимового сонцестояння-2021: що категорично не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
20 грудня, 18:52
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Не позичайте гроші, не сваріться і не сумуйте, а краще загадайте бажання – воно обов'язково здійсниться.
День зимового сонцестояння: традиції та заборони
День зимового сонцестояння: традиції та заборони / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра, 21 грудня, прийде найкоротший день у році – це День зимового сонцестояння-2021. Він стане відправною точкою для збільшення світлого часу доби, а ось ночі почнуть зменшуватися.

Люди здавна вірили, що цей переломний момент у році просто ідеальний для того, щоб змінити своє життя на краще, здійснити важливі дії, звільнитися від речей і стосунків, що зжили себе, прийняти доленосне рішення.

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Проте 21 грудня крім найважливіших традицій та ритуалів існує ціла низка заборон. Що у жодному разі не можна робити в День зимового сонцестояння, як правильно поводитися, щоб не злякати удачу і уникнути неприємностей, читайте в нашій статті.

День зимового сонцестояння: що не можна робити

  • У період зимового сонцестояння важливо не проводити галасливі свята та гуляння , а також розпивати спиртні напої
  • Не можна порушувати Різдвяний піст і готувати скоромну їжу .
  • Безпосередньо сам день сонцестояння найкраще провести недалеко від дому , у колі сім'ї.
  • У День зимового сонцестояння погана ідея залишатися на самоті та сумувати .
  • У жодному разі не можна зустрічати цей день у брудному або неохайному одязі .
  • Також не можна проводити час у неприбраній квартирі . Навпаки, дуже корисно цього дня навести порядки вдома та на роботі.
  • Цього дня у жодному разі не можна бути жадібними .
  • Погана прикмета залишити незавершеними якісь важливі справи до цього дня.
  • Особливо погано не повертати борги до Дня зимового сонцестояння.
  • Не варто займати гроші .
  • Категорично заборонено сваритися, скандалити, з'ясовувати стосунки, інакше весь наступний рік буде конфліктним.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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