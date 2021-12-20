День зимового сонцестояння-2021: що категорично не можна робити

Завтра, 21 грудня, прийде найкоротший день у році – це День зимового сонцестояння-2021. Він стане відправною точкою для збільшення світлого часу доби, а ось ночі почнуть зменшуватися.
Люди здавна вірили, що цей переломний момент у році просто ідеальний для того, щоб змінити своє життя на краще, здійснити важливі дії, звільнитися від речей і стосунків, що зжили себе, прийняти доленосне рішення.
Проте 21 грудня крім найважливіших традицій та ритуалів існує ціла низка заборон. Що у жодному разі не можна робити в День зимового сонцестояння, як правильно поводитися, щоб не злякати удачу і уникнути неприємностей, читайте в нашій статті.
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День зимового сонцестояння: що не можна робити
- У період зимового сонцестояння важливо не проводити галасливі свята та гуляння , а також розпивати спиртні напої
- Не можна порушувати Різдвяний піст і готувати скоромну їжу .
- Безпосередньо сам день сонцестояння найкраще провести недалеко від дому , у колі сім'ї.
- У День зимового сонцестояння погана ідея залишатися на самоті та сумувати .
- У жодному разі не можна зустрічати цей день у брудному або неохайному одязі .
- Також не можна проводити час у неприбраній квартирі . Навпаки, дуже корисно цього дня навести порядки вдома та на роботі.
- Цього дня у жодному разі не можна бути жадібними .
- Погана прикмета залишити незавершеними якісь важливі справи до цього дня.
- Особливо погано не повертати борги до Дня зимового сонцестояння.
- Не варто займати гроші .
- Категорично заборонено сваритися, скандалити, з'ясовувати стосунки, інакше весь наступний рік буде конфліктним.
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