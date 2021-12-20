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День зимового сонцестояння-2021: як впливає на людей, головні прикмети та ритуали

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
20 грудня, 14:45
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У День зимового сонцестояння підведіть підсумки 2021 року, загадайте бажання і запаліть ритуальний вогонь.
День зимового сонцестояння: народні прикмети та ритуали
День зимового сонцестояння: народні прикмети та ритуали / Фото: Колаж: Сьогодні

21 грудня, о 17:59 за київським часом відбудеться зимове сонцестояння у 2021 році. Вважається, що в цей момент завершується черговий рік за сонячним календарем, а також відбувається потужний енергетичний сплеск.

День зимового сонцестояння – це найкоротший день у році і, відповідно – найдовша ніч. Але після нього світловий день поступово додається, а темні часи, навпаки, йдуть на спад. Тож не дивно, що багато народів вірили у магію цього дня, приписуючи йому містичну силу.

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Наші пращури вважали, що в період зимового сонцестояння у житті відбуваються кардинальні зміни, і можна привернути матеріальний достаток, здоров'я, добробут . Тому цей день часто використовували для здійснення обрядів та ритуалів, присвячених Сонцю.

Здавна День зимового сонцестояння був великим святом, коли старе сонце вмирає, а нове народжується. Люди вірили, що окрім самої природи, людина також може повністю переродитися , позбутися всього поганого, що в ній є, а натомість наповнити себе новим і позитивним.

День зимового сонцестояння: ритуали

  • День зимового сонцестояння вважався енергетично сильним періодом. Щоб посилити дію сонячної енергії , важливо візуалізувати свої бажання – сконцентруватися на них, намалювати, написати та повісити на видне місце.
  • День зимового сонцестояння – слушний період для підбиття підсумків року, що минає. Це важливий ритуал, що потребує уваги, концентрації та часу. Краще записати на папері результати та досягнення, а також недоліки і поразки, які хотілося б виправити.
  • Якщо ви хочете позбутися якогось негативу або поганих емоцій, які заважають вам розвиватися, 21 грудня напишіть все це на аркуші і порвіть папір на дрібні клаптики. Потім вийдіть на вулицю, встаньте спиною до вітру, і пустіть уривки поганого за вітром.
  • Не менш відповідальне заняття – планування на майбутнє . Від цього дня починається зростання та сходження до нових вершин.
  • Важливий ритуал – це наведення чистоти та порядку в навколишньому просторі: вдома, на робочому місці, у думках.
  • Сонцестояння – ідеальний день, щоб позбутися мотлоху , непотрібних речей, а також віджилих стосунків і зв'язків.
  • Віруючим людям особливо корисно провести час у молитвах – вони матимуть велику силу. Також добре пройдуть медитації.
  • Корисно у День зимового сонцестояння провести ритуал із вогнем і присвятити його сонцю. Засвітіть свічку, камін, піч, багаття або бенгальські вогні. Загадайте бажання, подумайте про приємне і поспостерігайте за полум'ям. Можна сказати слова замовляння: "Вогонь палає – сім'ю від бід зберігає, полум'я грає – зло проганяє" .

День зимового сонцестояння: прикмети

Цього дня стежили за погодою та іншими природними явищами. За ціми прикметами люди передбачали, якою буде зима і весь наступний рік, чи можна розраховувати на удачу, врожай, багатство.

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  • Іній на деревах 21 грудня – буде добрий урожай зернових.
  • Щоб був урожай яблук та груш, потрібно потрясти дерева у саду 21 грудня.
  • За погодою у день зимового сонцестояння судили, на яку погоду чекати 31 грудня.
  • Напрям вітру на сонцестояння буде незмінним до дня рівнодення, 22 березня.
  • Починаючи з дня сонцестояння, протягом 12 днів наші предки робили прогноз погоди на наступні 12 місяців: так 21 грудня показувало, якою буде погода у січні, 22-го – у лютому тощо.
  • Вважається, що в ніч на 21 грудня сни бувають пророчими.
  • Зустрічі та рішення цього дня – доленосні.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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