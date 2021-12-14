День зимового сонцестояння-2021: коли найкоротший день року

Слідом за останньою повнею 2021 року йде зимове сонцестояння: чим цікавий цей день.

21 грудня день зимового сонцестояння / Фото: Колаж: Сьогодні

Найкоротший день року – це день зимового сонцестояння-2021 . Коли він відбудеться, що означає, як поводиться сонце в цей період, чим примітний найменший світловий день року, читайте в нашій статті.

День зимового сонцестояння: дата 2021 року

Один раз на рік, у грудні, світловий день на Землі досягає свого мінімального значення . Примітно, що він може випадати на різні дати.

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Так, 2021 року зимове сонцестояння відбудеться у вівторок, 21 грудня, майже о шостій годині вечора, а якщо бути точніше – о 17 годині 59 хвилині 16 секундах за київським часом.

Традиційно три роки поспіль день зимового сонцестояння припадає на 21 грудня. А на четвертий, перед високосним роком, ця дата зміщується на день уперед. Так, наприклад, буде 2023 року – день зимового сонцестояння пройде 22 грудня.

Найкоротший день 2021 року триватиме 8 годин і кілька секунд, тобто лише третину доби. А ось тривалість найдовшої ночі вдвічі перевищить світловий день 21 грудня і становитиме дві третини доби – майже 16 годин .

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Зимове сонцестояння: значення дня

День зимового сонцестояння це найкоротший день року , а ніч, відповідно – найдовша.

, а ніч, відповідно – найдовша. Сонце цього дня піднімається над горизонтом на найменшу висоту за цілий рік.

за цілий рік. У день зимового сонцестояння Сонце розташоване на максимальній кутовій відстані від небесного екватора.

від небесного екватора. Найбільший кут нахилу земної осі щодо Сонця – 23°26' .

. Починаючи з моменту зимового сонцестояння, день починає збільшуватися , а ніч, навпаки, – зменшуватись. Так триватиме півроку, до дня літнього сонцестояння.

, а ніч, навпаки, – зменшуватись. Так триватиме півроку, до дня літнього сонцестояння. Зимове сонцестояння дає початок астрономічній зимі .

. У день зимового сонцестояння на полюсі північної півкулі настає середина полярної ночі .

. У культурі багатьох народів день зимового сонцестояння символізує відродження богів, життя та природи .

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у грудні 2021 року в Україні.