Дмитрієв день-2021: що категорично не можна робити у свято

Завтра, у понеділок, 8 листопада, у православній церкві вшановується пам'ять святого великомученика Дмитра Солунського. В народі існувало багато традицій і заборон у це свято, порушувати які вважалося поганим знаком.
Дмитрієв день-2021: що не можна робити
Як і інші церковні свята та значні православні дати, цей день має свої ритуали та заборони . Ось що не можна робити в Дмитрів день, щоб не накликати на себе неприємності:
- Не можна виконувати важку роботу по господарству, особливо брати до рук колючі предмети, колупати і копати землю, бо списами було проведено страту святого Дмитра.
- Також не можна шити, вишивати, прати, прибирати та виконувати іншу брудну роботу вдома.
- Цього дня, як і в Дмитрівську поминальну суботу, не можна забувати про померлих родичів . Їх не тільки поминають за святковим столом і замовляють службу в церкві, але ще й залишають на ніч воду і новий рушник: щоб спочилі душі могли напитися і вмитися.
- Не можна в Дмітрієв день подавати обід до настання темряви , а від кожної страви належить відкласти по ложці в окремий посуд і залишати під іконою.
- Наші предки вважали, що у свято та на поминки не можна їсти перший млинець тому, що він призначався для покійників.
- Не варто влаштовувати галасливі святкування і веселощі.
- У церковне свято в жодному разі не можна сваритися, особливо родичам , лаятися, поганословити, з'ясовувати стосунки.
- Також цього дня не можна нікому відмовляти у проханні .
- Після Дмитрієва дня не можна засилати сватів .
Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у листопаді-2021 року в Україні.