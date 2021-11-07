Дмитрієв день-2021: що категорично не можна робити у свято

У Дмитрієв день слід згадати померлих родичів, а ось подавати обід дотемна і робити брудну домашню роботу не слід.

Дмитрієв день: традиції / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра, у понеділок, 8 листопада, у православній церкві вшановується пам'ять святого великомученика Дмитра Солунського. В народі існувало багато традицій і заборон у це свято, порушувати які вважалося поганим знаком.

Дмитрієв день-2021: що не можна робити

Як і інші церковні свята та значні православні дати, цей день має свої ритуали та заборони . Ось що не можна робити в Дмитрів день, щоб не накликати на себе неприємності:

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Не можна виконувати важку роботу по господарству, особливо брати до рук колючі предмети, колупати і копати землю, бо списами було проведено страту святого Дмитра.

по господарству, особливо брати до рук колючі предмети, колупати і копати землю, бо списами було проведено страту святого Дмитра. Також не можна шити, вишивати, прати, прибирати та виконувати іншу брудну роботу вдома.

вдома. Цього дня, як і в Дмитрівську поминальну суботу, не можна забувати про померлих родичів . Їх не тільки поминають за святковим столом і замовляють службу в церкві, але ще й залишають на ніч воду і новий рушник: щоб спочилі душі могли напитися і вмитися.

. Їх не тільки поминають за святковим столом і замовляють службу в церкві, але ще й залишають на ніч воду і новий рушник: щоб спочилі душі могли напитися і вмитися. Не можна в Дмітрієв день подавати обід до настання темряви , а від кожної страви належить відкласти по ложці в окремий посуд і залишати під іконою.

, а від кожної страви належить відкласти по ложці в окремий посуд і залишати під іконою. Наші предки вважали, що у свято та на поминки не можна їсти перший млинець тому, що він призначався для покійників.

тому, що він призначався для покійників. Не варто влаштовувати галасливі святкування і веселощі.

і веселощі. У церковне свято в жодному разі не можна сваритися, особливо родичам , лаятися, поганословити, з'ясовувати стосунки.

, лаятися, поганословити, з'ясовувати стосунки. Також цього дня не можна нікому відмовляти у проханні .

. Після Дмитрієва дня не можна засилати сватів .

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у листопаді-2021 року в Україні.