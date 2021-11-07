Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Шева - в Дженоа! 💉 Депутати - антивакцинатори Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🎡 Перестановки у Кабміні

Створюємо затишок

Чистимо пальто

Зберігаємо прикраси

Як садити ліщину

Догляд за тваринами

Подорож на авто
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Дмитрієв день-2021: що категорично не можна робити у свято

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
7 листопада, 18:29
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Дмитрієв день слід згадати померлих родичів, а ось подавати обід дотемна і робити брудну домашню роботу не слід.
Дмитрієв день: традиції
Дмитрієв день: традиції / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра, у понеділок, 8 листопада, у православній церкві вшановується пам'ять святого великомученика Дмитра Солунського. В народі існувало багато традицій і заборон у це свято, порушувати які вважалося поганим знаком.

Дмитрієв день-2021: що не можна робити

Як і інші церковні свята та значні православні дати, цей день має свої ритуали та заборони . Ось що не можна робити в Дмитрів день, щоб не накликати на себе неприємності:

Реклама
  • Не можна виконувати важку роботу по господарству, особливо брати до рук колючі предмети, колупати і копати землю, бо списами було проведено страту святого Дмитра.
  • Також не можна шити, вишивати, прати, прибирати та виконувати іншу брудну роботу вдома.
  • Цього дня, як і в Дмитрівську поминальну суботу, не можна забувати про померлих родичів . Їх не тільки поминають за святковим столом і замовляють службу в церкві, але ще й залишають на ніч воду і новий рушник: щоб спочилі душі могли напитися і вмитися.
  • Не можна в Дмітрієв день подавати обід до настання темряви , а від кожної страви належить відкласти по ложці в окремий посуд і залишати під іконою.
  • Наші предки вважали, що у свято та на поминки не можна їсти перший млинець тому, що він призначався для покійників.
  • Не варто влаштовувати галасливі святкування і веселощі.
  • У церковне свято в жодному разі не можна сваритися, особливо родичам , лаятися, поганословити, з'ясовувати стосунки.
  • Також цього дня не можна нікому відмовляти у проханні .
  • Після Дмитрієва дня не можна засилати сватів .

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у листопаді-2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Лайфхак тижня
Як обладнати приміщення для тварин
Хакнути
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Місячний календар на тиждень
1 - 7 листопада
Як Місяць впливає на наше життя
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Що треба робити?
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти