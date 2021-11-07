Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Колос - Шахтар: онлайн Колос - Шахтар: онлайн 🔥 Шева - в Дженоа! Маско, хто ти? Маско, хто ти? 💉 Депутати - антивакцинатори

Створюємо затишок

Чистимо пальто

Зберігаємо прикраси

Як садити ліщину

Догляд за тваринами

Подорож на авто
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Дмитрієв день-2021: дата, історія і традиції свята

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
7 листопада, 16:46
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Завтра православні відзначають Дмитрієв день на згадку про святого великомученика Дмитра Солунського.
Дмитрієв день: історія, значення і традиції
Дмитрієв день: історія, значення і традиції / Фото: Колаж: Сьогодні

Після Дмитрівської поминальної суботи, яка у 2021 році випадала на 6 листопада, йде і сам Дмитрієв день. Що це за свято, коли відзначається, кому присвячений, яких традицій дотримуються, дізнайтесь у нашій статті.

Дмитрієв день: коли відзначається

Щорічно 8 листопада у православній церкві вшановується Дмитро Солунський – святий великомученик, відомий також під прізвиськом Мироточець . У 2021 році ця дата припадає на понеділок.

Реклама

Дмитрієв день: історія і значення дня

Відомо, що святий Дмитро жив за часів правління римського імператора Діоклетіана, наприкінці ІІІ – на початку І V століття . У житії Димитрія сказано, що його батьки спочатку були таємними християнами, тому після народження сина відразу ж його хрестили в домовій церкві і виховували у благочесті і вірі.

За життя Дмитро проповідував християнство у місті Салоніки і привернув у віру багатьох людей. За це був ув'язнений, а пізніше – страчений римськими правителями.

Після набуття мощів святого Димитрія вони стали шануватись як мироточиві, починаючи з VII століття.

Реклама

Традиції Дмитрієва дня

  • У слов'ян Дмитрієв день здавна вважався початком зимового періоду , який тривав до весняного Юр'єва дня, 6 травня.
  • На Дмитрієв день ворожили по гостям: якщо першим у дім зайде людина заможна і добра, то й рік буде гарним та прибутковим.
  • Закінчувалися терміни боргових зобов'язань і договорів, наставав розрахунок за роботу слуг, вівчарів, пастухів, укладалися нові договори. А тому у народі 8 листопада було прийнято пити пиво і не працювати.
  • На Дмитрієв день завершувався осінній весільний сезон , до якого ще можна було засилати сватів напередодні багатоденного Різдвяного посту.
  • Святому Дмитру Солоунському молилися про захист і допомогу на полі бою, про дарування мужності та терпіння, про зцілення від хвороб очей.
  • За давньою традицією, субота перед Дмитрієвим днем була присвячена поминанню померлих батьків та інших родичів.

Народні прикмети на Дмитрієв день

За погодою на 8 листопада, судили, якою буде зима і навіть весна.

  • відлига 8 листопада – зима буде теплою та мокрою;
  • сніг на Дмитрів день – і Великдень буде зі снігом;
  • якщо на Дмитра сніг лежить, весна буде пізня;
  • ранковий іній – до сніжної зими;

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у листопаді-2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Лайфхак тижня
Як обладнати приміщення для тварин
Хакнути
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Місячний календар на тиждень
1 - 7 листопада
Як Місяць впливає на наше життя
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Що треба робити?
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти