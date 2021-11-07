Дмитрієв день-2021: дата, історія і традиції свята

Після Дмитрівської поминальної суботи, яка у 2021 році випадала на 6 листопада, йде і сам Дмитрієв день. Що це за свято, коли відзначається, кому присвячений, яких традицій дотримуються, дізнайтесь у нашій статті.
Дмитрієв день: коли відзначається
Щорічно 8 листопада у православній церкві вшановується Дмитро Солунський – святий великомученик, відомий також під прізвиськом Мироточець . У 2021 році ця дата припадає на понеділок.
Дмитрієв день: історія і значення дня
Відомо, що святий Дмитро жив за часів правління римського імператора Діоклетіана, наприкінці ІІІ – на початку І V століття . У житії Димитрія сказано, що його батьки спочатку були таємними християнами, тому після народження сина відразу ж його хрестили в домовій церкві і виховували у благочесті і вірі.
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За життя Дмитро проповідував християнство у місті Салоніки і привернув у віру багатьох людей. За це був ув'язнений, а пізніше – страчений римськими правителями.
Після набуття мощів святого Димитрія вони стали шануватись як мироточиві, починаючи з VII століття.
Традиції Дмитрієва дня
- У слов'ян Дмитрієв день здавна вважався початком зимового періоду , який тривав до весняного Юр'єва дня, 6 травня.
- На Дмитрієв день ворожили по гостям: якщо першим у дім зайде людина заможна і добра, то й рік буде гарним та прибутковим.
- Закінчувалися терміни боргових зобов'язань і договорів, наставав розрахунок за роботу слуг, вівчарів, пастухів, укладалися нові договори. А тому у народі 8 листопада було прийнято пити пиво і не працювати.
- На Дмитрієв день завершувався осінній весільний сезон , до якого ще можна було засилати сватів напередодні багатоденного Різдвяного посту.
- Святому Дмитру Солоунському молилися про захист і допомогу на полі бою, про дарування мужності та терпіння, про зцілення від хвороб очей.
- За давньою традицією, субота перед Дмитрієвим днем була присвячена поминанню померлих батьків та інших родичів.
Народні прикмети на Дмитрієв день
За погодою на 8 листопада, судили, якою буде зима і навіть весна.
- відлига 8 листопада – зима буде теплою та мокрою;
- сніг на Дмитрів день – і Великдень буде зі снігом;
- якщо на Дмитра сніг лежить, весна буде пізня;
- ранковий іній – до сніжної зими;
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у листопаді-2021 року в Україні.