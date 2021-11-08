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Дмитрієв день-2021: тематичні картинки, вітальні листівки і вірші

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
8 листопада, 06:20
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Сьогодні настав Дмитрієв день: не забудьте відправити у свято найкращі побажання та вітальні листівки близьким, рідним і друзям
Дмитрієв день: картинки і привітання
Дмитрієв день: картинки і привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 8 листопада, православні святкують Дмитрієв день-2021 на згадку про святого мученика Дмитра Солунського. Здавна цьому святому наші предки молилися проа дарування мужності, відваги, захисту та допомоги, а також зцілення від хвороб.

Обов'язково привітайте іменинників Дмитріїв з днем ангела, а всіх інших рідних та близьких – з днем святого Дмитра , побажайте їм радісного свята, гарного настрою, тепла в душі, здоров'я, миру та благополуччя.

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А ми зібрали для вас красиві картинки, листівки, вірші, прозу і найкращі побажання у Дмитрієв день-2021 .

Мудрі та добрі привітання з Дмитрієвим днем у прозі

***

Нехай Дмитрієв день принесе удачу та нескінченний успіх у справах і у всіх починаннях. Нехай на вашому шляху завжди зустрічається щастя і добрі люди. Нехай удома панує затишок і порозуміння. Бажаю провести це свято гідно, щоб добрим словом згадати всіх, хто поруч, і тих, кого вже немає.

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Красиві картинки і привітання з Дмитрієвим днем / Фото: pixabay
Красиві картинки і привітання з Дмитрієвим днем / Фото: pixabay

***

У День шанування святого Димитрія бажаю, щоб світло його слави осявало ваш життєвий шлях, чиста віра і відкритість дарували душі щиру радість, а ім'я його, як символ мужності та терпіння, давало вам силу духу і надихало на нові звершення.

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Листівки і картинки у Дмитрієв день / Фото: pixabay
Листівки і картинки у Дмитрієв день / Фото: pixabay

***

Вітаю з Дмитрієвим днем, коли вшановується святий Димитрій Солунський. Нехай ангел почує ваші молитви, нехай дарує вам мужність і терпіння, силу і натхнення, здоров'я і перемогу у добрих справах. Нехай осінь, яка добігає кінця у цей день, буде щедрою і благодатною, а зима – не суворою і прихильною.

Дмитрієв день: вітальні листівки / Фото: pixabay
Дмитрієв день: вітальні листівки / Фото: pixabay

***

У Дмитрієв день вітаю всіх чоловіків на ім'я Дмитро з іменинами. Адже цього дня свої іменини відзначають представники сильної статі – воїни, захисники та герої. Нехай ваші близькі завжди відчувають у вас підтримку й опору, а доля нагородить вас удачею і везінням у всьому.

Тематичні картинки у Дмитрієв день / Фото: pixabay
Тематичні картинки у Дмитрієв день / Фото: pixabay

Дмитрієв день: філософські привітання у віршах

***

В Дмитриев день я вас поздравляю,
От чистого сердца здоровья желаю.
Пусть сказочным будет всегда настроенье,
Пусть рядом всегда будет с вами везенье.

Живите красиво, роскошно, чудесно,
Живите в достатке, безбедно, прелестно.
Пусть жизнь ваша будет чудна и прекрасна,
Погода всегда будет солнечна, ясна!

З Дмитрієвим днем: картинки і вірші / Фото: pixabay
З Дмитрієвим днем: картинки і вірші / Фото: pixabay

***

Перезвон церковный
В осенней дали тает,
С Дмитриевым днем
Я вас поздравляю.

Молитвою прошу
Защиты у святого,
Пусть оградит от бед
И помысла лихого.

Пусть Святой терпение
И мужество дает,
Враг рода человеческого
От копья падет.

***

Почтим его память. Димитрий Святой
Открыл для нас веру, шаг сделав большой.
За искренность, честность, благие дела
Душа его святость свою обрела.
Решительно веру вы в сердце впустите,
И души усопших родных помяните.
Молитесь за них, и пускай этот свет
Откроет вам истину, даст вам ответ.
Родным пусть здоровье пошлют небеса.
И пусть не иссякнут в судьбе чудеса!

Раніше ми розповідали, що категорично не можна робити у Дмитрієв день-2021.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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