Дмитрієв день-2021: тематичні картинки, вітальні листівки і вірші

Сьогодні, 8 листопада, православні святкують Дмитрієв день-2021 на згадку про святого мученика Дмитра Солунського. Здавна цьому святому наші предки молилися проа дарування мужності, відваги, захисту та допомоги, а також зцілення від хвороб.
Обов'язково привітайте іменинників Дмитріїв з днем ангела, а всіх інших рідних та близьких – з днем святого Дмитра , побажайте їм радісного свята, гарного настрою, тепла в душі, здоров'я, миру та благополуччя.
А ми зібрали для вас красиві картинки, листівки, вірші, прозу і найкращі побажання у Дмитрієв день-2021 .
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Мудрі та добрі привітання з Дмитрієвим днем у прозі
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Нехай Дмитрієв день принесе удачу та нескінченний успіх у справах і у всіх починаннях. Нехай на вашому шляху завжди зустрічається щастя і добрі люди. Нехай удома панує затишок і порозуміння. Бажаю провести це свято гідно, щоб добрим словом згадати всіх, хто поруч, і тих, кого вже немає.
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У День шанування святого Димитрія бажаю, щоб світло його слави осявало ваш життєвий шлях, чиста віра і відкритість дарували душі щиру радість, а ім'я його, як символ мужності та терпіння, давало вам силу духу і надихало на нові звершення.
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Вітаю з Дмитрієвим днем, коли вшановується святий Димитрій Солунський. Нехай ангел почує ваші молитви, нехай дарує вам мужність і терпіння, силу і натхнення, здоров'я і перемогу у добрих справах. Нехай осінь, яка добігає кінця у цей день, буде щедрою і благодатною, а зима – не суворою і прихильною.
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У Дмитрієв день вітаю всіх чоловіків на ім'я Дмитро з іменинами. Адже цього дня свої іменини відзначають представники сильної статі – воїни, захисники та герої. Нехай ваші близькі завжди відчувають у вас підтримку й опору, а доля нагородить вас удачею і везінням у всьому.
Дмитрієв день: філософські привітання у віршах
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В Дмитриев день я вас поздравляю,
От чистого сердца здоровья желаю.
Пусть сказочным будет всегда настроенье,
Пусть рядом всегда будет с вами везенье.
Живите красиво, роскошно, чудесно,
Живите в достатке, безбедно, прелестно.
Пусть жизнь ваша будет чудна и прекрасна,
Погода всегда будет солнечна, ясна!
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Перезвон церковный
В осенней дали тает,
С Дмитриевым днем
Я вас поздравляю.
Молитвою прошу
Защиты у святого,
Пусть оградит от бед
И помысла лихого.
Пусть Святой терпение
И мужество дает,
Враг рода человеческого
От копья падет.
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Почтим его память. Димитрий Святой
Открыл для нас веру, шаг сделав большой.
За искренность, честность, благие дела
Душа его святость свою обрела.
Решительно веру вы в сердце впустите,
И души усопших родных помяните.
Молитесь за них, и пускай этот свет
Откроет вам истину, даст вам ответ.
Родным пусть здоровье пошлют небеса.
И пусть не иссякнут в судьбе чудеса!
Раніше ми розповідали, що категорично не можна робити у Дмитрієв день-2021.