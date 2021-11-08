Дмитрієв день-2021: тематичні картинки, вітальні листівки і вірші

Сьогодні настав Дмитрієв день: не забудьте відправити у свято найкращі побажання та вітальні листівки близьким, рідним і друзям

Дмитрієв день: картинки і привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 8 листопада, православні святкують Дмитрієв день-2021 на згадку про святого мученика Дмитра Солунського. Здавна цьому святому наші предки молилися проа дарування мужності, відваги, захисту та допомоги, а також зцілення від хвороб.

Обов'язково привітайте іменинників Дмитріїв з днем ангела, а всіх інших рідних та близьких – з днем святого Дмитра , побажайте їм радісного свята, гарного настрою, тепла в душі, здоров'я, миру та благополуччя.

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А ми зібрали для вас красиві картинки, листівки, вірші, прозу і найкращі побажання у Дмитрієв день-2021 .

Мудрі та добрі привітання з Дмитрієвим днем у прозі

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Нехай Дмитрієв день принесе удачу та нескінченний успіх у справах і у всіх починаннях. Нехай на вашому шляху завжди зустрічається щастя і добрі люди. Нехай удома панує затишок і порозуміння. Бажаю провести це свято гідно, щоб добрим словом згадати всіх, хто поруч, і тих, кого вже немає.

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Красиві картинки і привітання з Дмитрієвим днем / Фото: pixabay

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У День шанування святого Димитрія бажаю, щоб світло його слави осявало ваш життєвий шлях, чиста віра і відкритість дарували душі щиру радість, а ім'я його, як символ мужності та терпіння, давало вам силу духу і надихало на нові звершення.

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Листівки і картинки у Дмитрієв день / Фото: pixabay

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Вітаю з Дмитрієвим днем, коли вшановується святий Димитрій Солунський. Нехай ангел почує ваші молитви, нехай дарує вам мужність і терпіння, силу і натхнення, здоров'я і перемогу у добрих справах. Нехай осінь, яка добігає кінця у цей день, буде щедрою і благодатною, а зима – не суворою і прихильною.

Дмитрієв день: вітальні листівки / Фото: pixabay

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У Дмитрієв день вітаю всіх чоловіків на ім'я Дмитро з іменинами. Адже цього дня свої іменини відзначають представники сильної статі – воїни, захисники та герої. Нехай ваші близькі завжди відчувають у вас підтримку й опору, а доля нагородить вас удачею і везінням у всьому.

Тематичні картинки у Дмитрієв день / Фото: pixabay

Дмитрієв день: філософські привітання у віршах

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В Дмитриев день я вас поздравляю,

От чистого сердца здоровья желаю.

Пусть сказочным будет всегда настроенье,

Пусть рядом всегда будет с вами везенье.



Живите красиво, роскошно, чудесно,

Живите в достатке, безбедно, прелестно.

Пусть жизнь ваша будет чудна и прекрасна,

Погода всегда будет солнечна, ясна!

З Дмитрієвим днем: картинки і вірші / Фото: pixabay

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Перезвон церковный

В осенней дали тает,

С Дмитриевым днем

Я вас поздравляю.



Молитвою прошу

Защиты у святого,

Пусть оградит от бед

И помысла лихого.



Пусть Святой терпение

И мужество дает,

Враг рода человеческого

От копья падет.

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Почтим его память. Димитрий Святой

Открыл для нас веру, шаг сделав большой.

За искренность, честность, благие дела

Душа его святость свою обрела.

Решительно веру вы в сердце впустите,

И души усопших родных помяните.

Молитесь за них, и пускай этот свет

Откроет вам истину, даст вам ответ.

Родным пусть здоровье пошлют небеса.

И пусть не иссякнут в судьбе чудеса!

Раніше ми розповідали, що категорично не можна робити у Дмитрієв день-2021.