Дмитрівська батьківська субота-2021: що можна і що не можна робити у поминальний день

Дмитрівська батьківська субота припадає на сьогодні, 6 листопада. Це день, коли православні згадують померлих і моляться за спасіння їхніх душ. Вона проводиться напередодні шанування святого великомученика Димитрія Солоунського , день пам'яті якого щорічно відзначається 8 листопада.
Як і інші церковні свята, поминальний день має свої ритуали та заборони . Що не можна робити у батьківську суботу, щоб не порушити давніх традицій та не образити пам'ять померлих, читайте у нашій статті.
Дмитрівська субота-2021: що не можна робити
- Незважаючи на те, що цей день – поминальний, не треба сумувати, віддаватися зневірі і оплакувати померлих, навпаки, важливо згадувати про них із любов'ю та світлою радістю.
- Водночас у батьківську суботу не можна влаштовувати галасливе святкування і веселощі.
- До церкви для поминання не можна нести м'ясо та м'ясні продукти .
- Не варто вживати спиртні напої , окрім невеликої кількості церковного вина.
- У Дмитрівську батьківську суботу робота не заборонена, проте шити та прясти цього дня не можна.
- Також деякі заборони стосувалися води: не можна прати та полоскати білизну – щоб очі небіжчикам не замилювати.
- У батьківський день у жодному разі не можна сваритися, особливо родичам . Навпаки, померлим треба показати, що їхні нащадки живуть дружно, у мирі та повазі одне до одного.
Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у листопаді-2021 року в Україні.