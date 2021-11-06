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Дмитрівська батьківська субота-2021: що можна і що не можна робити у поминальний день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
6 листопада, 06:10
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Сьогодні православні шанують Дмитрівську батьківську суботу. Цього поминального дня у жодному разі не можна влаштовувати свята, а також шити, прати та скандалити.
Традиції та заборони Дмитрівської батьківської суботи
Традиції та заборони Дмитрівської батьківської суботи / Фото: Колаж: Сьогодні

Дмитрівська батьківська субота припадає на сьогодні, 6 листопада. Це день, коли православні згадують померлих і моляться за спасіння їхніх душ. Вона проводиться напередодні шанування святого великомученика Димитрія Солоунського , день пам'яті якого щорічно відзначається 8 листопада.

Як і інші церковні свята, поминальний день має свої ритуали та заборони . Що не можна робити у батьківську суботу, щоб не порушити давніх традицій та не образити пам'ять померлих, читайте у нашій статті.

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Дмитрівська субота-2021: що не можна робити

  • Незважаючи на те, що цей день – поминальний, не треба сумувати, віддаватися зневірі і оплакувати померлих, навпаки, важливо згадувати про них із любов'ю та світлою радістю.
  • Водночас у батьківську суботу не можна влаштовувати галасливе святкування і веселощі.
  • До церкви для поминання не можна нести м'ясо та м'ясні продукти .
  • Не варто вживати спиртні напої , окрім невеликої кількості церковного вина.
  • У Дмитрівську батьківську суботу робота не заборонена, проте шити та прясти цього дня не можна.
  • Також деякі заборони стосувалися води: не можна прати та полоскати білизну – щоб очі небіжчикам не замилювати.
  • У батьківський день у жодному разі не можна сваритися, особливо родичам . Навпаки, померлим треба показати, що їхні нащадки живуть дружно, у мирі та повазі одне до одного.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у листопаді-2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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