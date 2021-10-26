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Дмитрівська батьківська субота у 2021 році: точна дата та традиції

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
26 жовтня, 15:52
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У листопаді настане остання батьківська субота у 2021 році, коли за церковними традиціями належить згадувати померлих родичів
Коли Димитрієвська батьківська субота
Коли Димитрієвська батьківська субота / Фото: Колаж: Сьогодні

Дмитрівська батьківська субота – це черговий поминальний день, останній на рік. Коли він настане, яка в нього історія та традиції, а також як треба згадувати померлих родичів, читайте у нашій статті.

Батьківські дні у віруючих – це особливі дні поминання покійних рідних та близьких людей. У році існує кілька таких поминальних днів.

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При цьому вони обчислюються за церковним календарем залежно від Великодня та випадають на різні дати.

Коли буде Дмитрівська поминальна субота-2021

Дмитрівська субота – це день загального поминання померлих. Він відзначається напередодні дня святого Дмитра Солунського , який щороку припадає на 8 листопада .

У 2021 році цей день буде у понеділок, а отже найближча субота напередодні святого Дмитра випадає на 6 листопада .

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Дмитрівська батьківська субота: історія поминального дня

Димитрій Солунський, або Димитрій Мироточець, чия пам'ять вшановується 8 листопада – святий великомученик, який постраждав за християнську віру в період правління імператора Діоклетіана.

Також вважається, що поминальну суботу встановив князь Дмитро Донський після кровопролитної битви на Куликовому полі, що завершилась у день Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня 1380 року.

Спочатку поминальний день був присвячений пам'яті переможця Куликівської битви Дмитра Донського та поминанню душ воїнів, які загинули у битві. Пізніше у суботу напередодні Димитрія християни почали проводити поминки померлих батьків та інших родичів.

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Традиції поминання у Дмитрівську батьківську суботу

  • У Дмитрівську поминальну суботу люди за традицією згадують усіх своїх померлих рідних і все те добре, що вони зробили за життя, моляться за упокій їхніх душ.
  • Цього дня належить відвідати храм, замовити поминальну панахиду, поставити свічки та помолитися.
  • Віруючі до церкви приносять продукти: хліб, печиво, цукерки, фрукти, овочі, крупи, олію, які залишають на кануні – спеціальному столику біля розп'яття.
  • А ще цього дня належить сходити на цвинтар принести на могили квіти.
  • Після цього вдома у родинному колі проводять поминальну трапезу, головною стравою на якій є кутя. Також було прийнято подавати млинці, пироги, варені яйця, хліб, вино.

Раніше ми публікували календар вихідних та святкових днів у листопаді-2021 в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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