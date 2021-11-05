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Дмитрівська субота-2021: що нести до церкви

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
5 листопада, 14:56
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У поминальний день у храм традиційно приносять хліб, печиво, цукерки, фрукти, олію, а от м'ясні продукти брати не потрібно.
Що принести до церкви у поминальний день
Що принести до церкви у поминальний день / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра, 6 листопада , настане Дмитрівська батьківська субота. Це особливий день у році, коли, згідно з церковними канонами, належить поминати померлих родичів. У такі дні в храмах проводяться поминальні служби.

Цей поминальний день присвячений дню пам'яті святого великомученика Дмитра Солунського , який постраждав за християнську віру під час правління імператора Діоклетіана. Цей день щороку припадає на 8 листопада .

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У поминальну суботу православні відвідують храм, замовляють панахиду на згадку про померлих рідних та близьких, моляться за упокій їхніх душ, а також приносять до церкви продукти для поминання.

Куди приносити продукти

Давня християнська традиція, що збереглася до наших днів – приносити продукти до церкви. Ще перші християни жертвували храму хліб, вино та олію для лампад.

У особливі поминальні дні в кожному храмі біля розп'яття Христа встановлюється стіл для продуктів, які приносять віруючі для поминання померлих рідних та близьких. Такий стіл називається канун.

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Що нести до церкви для поминання: список дозволених продуктів

  • хліб, бажано круглої форми;
  • булочки, печиво, випічка та інші хлібобулочні вироби;
  • крупи;
  • борошно;
  • цукор;
  • цукерки;
  • фрукти;
  • овочі;
  • олія;
  • вино кагор.

Головна ритуальна страва на панахиді – це кутя , яка є звареними пшеничними або рисовими зернами з додаванням маку, горіхів, ізюму, меду. Кутю накладають у маленьку мисочку, прикрашають хрестом із сухофруктів чи мармеладу, встромлюють свічку і ставлять на спеціальному столі.

Під час поминальної панахиди священик освячує кутю, і парафіяни потім забирають її із собою. З неї починається ритуальна поминальна трапеза. А решта продуктів залишається в церкві. Частину священнослужителі роздають бідним і нужденним людям, частину залишають на помин і самі поминають померлих.

Які продукти заборонено приносити до церкви

  • м'ясо;
  • кров'яна ковбаса;
  • інші м'ясні продукти.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у листопаді 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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