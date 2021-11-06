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Дмитрівська субота-2021: картинки та побажання у батьківський день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
6 листопада, 05:10
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Настала Дмитрівська батьківська субота у 2021 році, коли православні вшановують пам'ять своїх померлих родичів.
Дмитрівська поминальна субота
Дмитрівська поминальна субота / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 6 листопада, відзначається Дмитрівська батьківська субота-2021, яка вважається особливим днем поминання померлих батьків, рідних та близьких людей.

Цей день названо на честь великомученика Димитрія Солоунського та приурочено до дня його пам'яті, який щорічно відзначається у православних 8 листопада. А субота напередодні вважається поминальним днем і у 2021 році вона випадає на 6 листопада.

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Дмитрівська батьківська субота: вірші та картинки

***

В поминальный день спешите
Дань ушедшим всем отдать.
Добрым делом, добрым словом
Их сегодня поминать.

Пусть лучом вам улыбнутся
Те, кого уж с нами нет.
Их всегда храните в сердце,
Прячьте память от сует.

Дмитрівська субота: слова поминання
Дмитрівська субота: слова поминання / Фото: bonnycards

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***

В Дмитриевскую субботу,
Приготовь помин скорей.
Ведь сегодня души близких
Ждут смиренно у дверей.

Словом добрым всех их вспомни,
Помолись за их покой,
Отпусти их с легким сердцем,
Все равно они с тобой.

Дмитрівська субота: добрі вірші та листівки
Дмитрівська субота: добрі вірші та листівки / Фото: bonnycards

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***

Тех, кто покинул этот мир,
Хотим сейчас мы помянуть,
В родительский спокойный день
Поставить свечи и всплакнуть.
Мы все могилки приберем
У наших близких и родных,
Цветов букеты принесем
И будем думать мы о них!

Щирі вірші у Дмитрівську поминальну суботу
Щирі вірші у Дмитрівську поминальну суботу / Фото: bonnycards

***

Пришла суббота Дмитриева к нам,
Вспомним тех, кого уж не вернуть!
Они, подобно солнечным лучам,
Освещают жизненный наш путь!

Давайте тихо близких мы помянем,
Помолимся за души, их покой,
И сами мы немного чище станем,
Благодаря молитве столь простой!

Раніше ми публікували календар вихідних та святкових днів у листопаді-2021 в Україні .

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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