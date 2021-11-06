Дмитрівська субота-2021: картинки та побажання у батьківський день

Настала Дмитрівська батьківська субота у 2021 році, коли православні вшановують пам'ять своїх померлих родичів.

Дмитрівська поминальна субота / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 6 листопада, відзначається Дмитрівська батьківська субота-2021, яка вважається особливим днем поминання померлих батьків, рідних та близьких людей.

Цей день названо на честь великомученика Димитрія Солоунського та приурочено до дня його пам'яті, який щорічно відзначається у православних 8 листопада. А субота напередодні вважається поминальним днем і у 2021 році вона випадає на 6 листопада.

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Дмитрівська батьківська субота: вірші та картинки

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В поминальный день спешите

Дань ушедшим всем отдать.

Добрым делом, добрым словом

Их сегодня поминать.



Пусть лучом вам улыбнутся

Те, кого уж с нами нет.

Их всегда храните в сердце,

Прячьте память от сует.

Дмитрівська субота: слова поминання / Фото: bonnycards

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В Дмитриевскую субботу,

Приготовь помин скорей.

Ведь сегодня души близких

Ждут смиренно у дверей.



Словом добрым всех их вспомни,

Помолись за их покой,

Отпусти их с легким сердцем,

Все равно они с тобой.

Дмитрівська субота: добрі вірші та листівки / Фото: bonnycards

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Тех, кто покинул этот мир,

Хотим сейчас мы помянуть,

В родительский спокойный день

Поставить свечи и всплакнуть.

Мы все могилки приберем

У наших близких и родных,

Цветов букеты принесем

И будем думать мы о них!

Щирі вірші у Дмитрівську поминальну суботу / Фото: bonnycards

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Пришла суббота Дмитриева к нам,

Вспомним тех, кого уж не вернуть!

Они, подобно солнечным лучам,

Освещают жизненный наш путь!



Давайте тихо близких мы помянем,

Помолимся за души, их покой,

И сами мы немного чище станем,

Благодаря молитве столь простой!

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