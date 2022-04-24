Ефектні картинки з Великоднем-2022: вітання, листівки, вірші та проза

У світле свято Великодня вітаємо із Воскресінням Христовим.

Добрі привітання з Великоднем: картинки, листівки, побажання / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Сьогоднішній день, 24 квітня, знаменується великою та значущою для всіх православних християн подією – настав Великдень-2022.

Нехай Господь захистить усіх нас від біди, надасть сили, зміцнить у вірі та подарує світ! Обов'язково привітайте рідних, близьких, коханих людей зі світлим Воскресінням Христовим , підтримайте їх, допоможіть за потреби та підніміть настрій.

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Дивіться у нашій статті тематичні картинки та листівки , щирі вітання, вірші та прозу, добрі побажання у свято Великодня.

Душевні привітання з Великоднем 2022 у прозі

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Христос Воскресе! Вітаю з добрим святом та бажаю вам миру, здоров'я, світла, добра, благоденства, процвітання, віри та любові.

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Красиві вітання з Великоднем / Фото: bonnycards

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Нехай Божа благодать зійде на ваш дім, нехай дарує вам Господь мир, здоров'я та довгі роки життя. Будьте збережені Богом, кохані та щасливі!

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Христос Воскресе! З Великоднем! Бажаю мирного неба над головою, нехай все погане піде з вашого життя, а добре назавжди залишиться у серці. Нехай кожен день приносить лише радісні вісті!

Великдень: картинки і листівки зі святом / Фото: bonnycards

Найкращі вітання з Великоднем у віршах

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Праздничная скатерть,

Расписное блюдо,

Куличи с посыпкой

На столе, как чудо.

Писанки свяченые

Друг от друга краше,

Радостнее праздников

Не найти, чем наши.

И с душой открытой

Славим мы Христа –

Со Светлым Воскресеньем!

С победою добра!

Картинки та листівки з Великоднем / Фото: bonnycards

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З Великоднем Вас вітаю,

Добра і миру Вам бажаю.

Нехай здорові будуть всі,

Хай завжди лад буде в сім’ї.



Горе Вас нехай не знає,

Лиха біда хай Вас минає.

Зігріє свято хай теплом,

Любов’ю, вірою, добром.

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Сяє крашанка на сонці,

Пасха запахом п’янить,

Це прийшло велике свято,

В церкві колокол дзвенить,

Хай добробут, мир та щастя

Зійде в дім ваш із небес,

Зникнуть недуги й ненастя,

Щіро вам: "Христос воскрес"!

Вітальні картинки та яскраві листівки з Великоднем / Фото: bonnycards

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Хай мир у серці вашому панує,

Добра і щастя кожному дарує.

І ангел вам здоров'я шле з небес.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Раніше ми розповідали, як можна щороку розрахувати перехідні свята за великоднім календарем. Щоб дізнатися про головні ритуали, звичаї та прикмети свята Великодня, читайте нашу статтю.