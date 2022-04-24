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Ефектні картинки з Великоднем-2022: вітання, листівки, вірші та проза

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24 квітня, 05:40
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У світле свято Великодня вітаємо із Воскресінням Христовим.
Добрі привітання з Великоднем: картинки, листівки, побажання
Добрі привітання з Великоднем: картинки, листівки, побажання / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Сьогоднішній день, 24 квітня, знаменується великою та значущою для всіх православних християн подією – настав Великдень-2022.

Нехай Господь захистить усіх нас від біди, надасть сили, зміцнить у вірі та подарує світ! Обов'язково привітайте рідних, близьких, коханих людей зі світлим Воскресінням Христовим , підтримайте їх, допоможіть за потреби та підніміть настрій.

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Дивіться у нашій статті тематичні картинки та листівки , щирі вітання, вірші та прозу, добрі побажання у свято Великодня.

Душевні привітання з Великоднем 2022 у прозі

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Христос Воскресе! Вітаю з добрим святом та бажаю вам миру, здоров'я, світла, добра, благоденства, процвітання, віри та любові.

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Красиві вітання з Великоднем
Красиві вітання з Великоднем / Фото: bonnycards

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Нехай Божа благодать зійде на ваш дім, нехай дарує вам Господь мир, здоров'я та довгі роки життя. Будьте збережені Богом, кохані та щасливі!

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Христос Воскресе! З Великоднем! Бажаю мирного неба над головою, нехай все погане піде з вашого життя, а добре назавжди залишиться у серці. Нехай кожен день приносить лише радісні вісті!

Великдень: картинки і листівки зі святом
Великдень: картинки і листівки зі святом / Фото: bonnycards

Найкращі вітання з Великоднем у віршах

***

Праздничная скатерть,
Расписное блюдо,
Куличи с посыпкой
На столе, как чудо.

Писанки свяченые
Друг от друга краше,
Радостнее праздников
Не найти, чем наши.

И с душой открытой
Славим мы Христа –
Со Светлым Воскресеньем!
С победою добра!

Картинки та листівки з Великоднем
Картинки та листівки з Великоднем / Фото: bonnycards

***

З Великоднем Вас вітаю,
Добра і миру Вам бажаю.
Нехай здорові будуть всі,
Хай завжди лад буде в сім’ї.

Горе Вас нехай не знає,
Лиха біда хай Вас минає.
Зігріє свято хай теплом,
Любов’ю, вірою, добром.

***

Сяє крашанка на сонці,
Пасха запахом п’янить,
Це прийшло велике свято,
В церкві колокол дзвенить,
Хай добробут, мир та щастя
Зійде в дім ваш із небес,
Зникнуть недуги й ненастя,
Щіро вам: "Христос воскрес"!

Вітальні картинки та яскраві листівки з Великоднем
Вітальні картинки та яскраві листівки з Великоднем / Фото: bonnycards

***

Хай мир у серці вашому панує,
Добра і щастя кожному дарує.
І ангел вам здоров'я шле з небес.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Раніше ми розповідали, як можна щороку розрахувати перехідні свята за великоднім календарем. Щоб дізнатися про головні ритуали, звичаї та прикмети свята Великодня, читайте нашу статтю.

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