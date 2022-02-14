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Ефектні привітання з 14 лютого у віршах та прозі

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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14 лютого, 06:20
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Вітаємо з Днем Валентина – святом кохання, романтики, пристрасті, ніжності та щастя
Привітання з 14 лютого: вірші, проза, листівки та малюнки
Привітання з 14 лютого: вірші, проза, листівки та малюнки / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

14 лютого – це довгоочікуване, чуттєве, пристрасне і романтичне свято закоханих. А значить, це найкращий день, щоб висловити свої почуття та привітати найближчих, найрідніших та найкоханіших людей з Днем Святого Валентина .

Щиро вітаємо із цим святковим днем, а ще ми зробили добірку гарних, душевних, милих та добрих привітань із 14 лютого у листівках, картинках, прозі та віршах. Ви можете вибрати побажання, що сподобалося, і відправити коханій людині або ж підписати і подарувати їй валентинку.

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Найкращі вітання з 14 лютого у віршах

***

Дай Бог вам только счастья и тепла,
Прямых дорог и дружбы ваших близких,
Чтоб жизнь всегда прекрасною была,
Чтоб тяготы и беды не нависли,
И долгих лет вам, и хороших зим,
Могучего и крепкого здоровья,
И чтобы каждый, кто душой любим,
Вам отвечал такою же любовью!

Вітання з 14 лютого: листівки / Фото: pinterest
Вітання з 14 лютого: листівки / Фото: pinterest

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***

В день зимний, праздничный, особый,
Когда за окнами февраль,
Когда морозы, стужа, холод,
В моей душе как будто май.

Родной, любимый, поздравляю
С Днем всех влюбленных я тебя.
Терпенья, счастья пожелаю,
Люблю, хороший мой, тебя!

Яскраві привітання коханому з Днем святого Валентина / Фото: pinterest
Яскраві привітання коханому з Днем святого Валентина / Фото: pinterest

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***

В День святого Валентина
Я желаю от души
Радости, любви взаимной
И чудес самых больших!

Самых ярких впечатлений,
Самых радостных минут.
Счастья рядом, несомненно –
Ты об этом не забудь!

Листівки, картинки та привітання з 14 лютого / Фото: pinterest
Листівки, картинки та привітання з 14 лютого / Фото: pinterest

***

Любовь друг к другу – это чудо,
Сильнее чувства в мире нет.
Любовь – противник зла, недуга,
Лекарство лучшее от бед.

Друзья, желаю чувств кипящих,
Страстей, доверия, тепла,
Любви взаимной, настоящей,
Жить в самом центе волшебства.

14 лютого: вітання, картинки, вірші / Фото: pinterest
14 лютого: вітання, картинки, вірші / Фото: pinterest

Короткі та зворушливі вітання з 14 лютого у прозі

***

У день 14 лютого вітаю зі святом закоханих! Нехай твоя любов завжди буде взаємною, світлою, доброю, чистою і справжньою.

***

Бажаю тобі, щоб любові в твоєму житті було стільки ж, скільки води в морі, зірок на небі та квітів на землі. З 14 лютого!

Милі поздоровлення з днем 14 лютого: картинки та листівки / Фото: pinterest
Милі поздоровлення з днем 14 лютого: картинки та листівки / Фото: pinterest

***

У День святого Валентина бажаю, щоб поряд завжди була потрібна і, головне, твоя людина. Нехай кожен день буде наповнений любов'ю, теплом, турботою та ласкою.

Раніше ми розповідали, кому яку валентинку подарувати за знаком зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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