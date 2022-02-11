Ворожіння на 14 лютого: найточніші прогнози

У свято всіх закоханих сам Бог велів поворожити на кохання

Наближається День Святого Валентина, 14 лютого, свято закоханих . Ті, хто ще не зустрів свою половинку, мріють дізнатися про свою долю. А ті, хто стоїть на порозі романтичних стосунків, хочуть переконатися, наскільки надійним виявився їхній вибір.

У цьому може допомогти сама атмосфера свята. Недарма святий Валентин здавна вважається покровителем кохання та відданості. Тож можна поворожити цього дня, щоб вивідати своє майбутнє, коли відбудеться заповітна зустріч, хто стане нареченим, і чи довго збережеться кохання та стосунки з обранцем.

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Ворожіння на 14 лютого

Просте ворожіння на ім'я нареченого

Як погадати на 14 лютого / Фото: pexels

Хоча, не для всіх воно може виявитися таким вже й простим. У день 14 лютого потрібно вийти на вулицю та запитати ім'я у першого зустрічного чоловіка. Яке він назве, так і зватимуть майбутнього нареченого.

Ворожіння по валентинках

Як погадати на 14 лютого / Фото: pexels

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Порахуйте отримані в цей день валентинки-вітання. Якщо їх парне число – ваше бажання справдиться. А чим більше вам подарували валентинок, тим більше підвищуються шанси на виконання загаданого. Адже так багато людей побажало вам добра!

Ворожіння на імена

Як погадати на 14 лютого / Фото: pexels

Увечері 13 лютого виріжте 14 маленьких валентинок, на кожній напишіть чоловіче ім'я , а один папірець залиште порожнім. Покладіть валентинки під подушку та перед сном загадайте бажання. А вранці 14 лютого витягніть навмання одну з валентинок. Яке ім'я попалося, таким буде ім'я майбутнього чоловіка.

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Смачне ворожіння на печиві

Як погадати на 14 лютого / Фото: pexels

Спечіть до свята печиво, звичайно ж, у формі сердець-валентинок. Під час приготування думайте про людину, яка вас цікавить. Якщо у День Валентина вам вдасться почастувати його, і він похвалить ваш кулінарний талант – можете розраховувати на взаємність. Але в жодному разі не доручайте цю місію іншій жінці – подрузі чи сестрі.

Романтичне ворожіння на пелюстках

Як погадати на 14 лютого / Фото: pexels

Якщо кохана людина подарувала вам квіти, то ворожіння доведеться відкласти, доки вони не зав'януть. А далі зберіть сухі пелюстки, подумайте про свого хлопця, загадайте бажання і розсипте пелюстки на килимі. По фігурах, які випали та склалися з квітів, можна трактувати майбутнє чи його ставлення до вас.

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