Ворожіння на Андрія-2021: найточніші прогнози

13 грудня українці відзначать день Андрія Первозванного. Це був період, коли хлопці та дівчата обирали собі пару для майбутньої сім'ї, щоб після Хрещення, 19 січня, зіграти весілля.
Напередодні Андрієва дня, у ніч з 12 на 13 грудня , незаміжні дівчата збиралися разом і ворожили на нареченого, кохання, долю. Це вважалося найправдивішим і найточнішим часом для ворожінь.
Перед тим як ворожити, треба було підготуватися: нічого не їсти, крім хліба та води. Ворожити могли лише дівчата чи жінки. Важливо правильно налаштуватися та загадувати свої бажання і питання, на які хотіли отримати відповіді. А після ворожіння треба мовчати до самого ранку.
Популярні ворожіння на Андрія
- Ворожіння із взуттям
По чобітках чи туфлях можна було визначити, хто перший вийде заміж і стане на рушник . Кожна дівчина знімала з лівої ноги взуття та кидала за поріг. Чий чобіт далі відлетить – та, відповідно, швидше вийде заміж або далі відійде від батьківського будинку. Також дивилися, куди падають черевики носками – звідти й сватів чекати.
- Ворожіння на воді
Вночі при місяці дівчата ходили до водоймища та дивилися у воду . Якщо у них виходило побачити образ нареченого, значить, наступного року можна чекати на сватів та весілля. А якщо чутно лише шум води – сидіти далі у дівках.
- Ворожіння на чашках
Для ворожіння беруть кілька чашок за кількістю дівчат . В них поміщають хліб, цибулю, сіль, цукор, каблучку, гроші, гудзики, тріски, воду тощо. Кожна з дівчат заплющує очі і по черзі вибирає собі чашку.
- гроші – до багатства,
- хліб – до ситості,
- цибуля – до сліз,
- каблучка – до весілля,
- вода – до вагітності,
- сіль – до неприємностей,
- гудзики – до майстерності,
- тріски – до тепла,
- цукор – на веселощі.
- Ворожіння на імена
Щоб дізнатися, як зватимуть чоловіка, дівчата писали на папірцях різні чоловічі імена і клали їх під подушку. А вранці навмання витягували першу записку і читали написане на ній ім'я.
- Ворожіння на сон
Сни на Андрія вважалися пророчими. А тому, лягаючи спати у ніч на 13 грудня, дівчата клали під подушку гребінець , примовляючи: "Наречений, причеши мені волосся". Наречений приходив уві сні і розчісував волосся.
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