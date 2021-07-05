Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова 🚨 Затримання Саакашвілі

Як правильно спати

Як зав'язувати бандану

Як зберігати печиво

Як зберігати сумки

Як доглядати за малиною

Подорож на авто
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Ворожіння на Івана Купала: найточніші прогнози чарівної ночі

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
5 липня, 17:10
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Поворожіть купальської ночі і дізнайтеся про своє майбутнє: цікаві і популярні види ворожінь
Найкращі ворожіння на Івана Купала
Найкращі ворожіння на Івана Купала / Фото: Depositphotos

Незабаром вночі, з 6 на 7 липня, настане чарівна Купальська ніч. З давніх-давен це народне свято вважалося часом передбачень, ворожби і дівочих ворожінь на судженого, бажання, щасливу долю та майбутнє. Як правильно проводити ритуали на Івана Купала, які цікаві й правдиві ворожіння наших прабабусь дійшли до наших днів, вам розкажуть Life Сьогодні.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Реклама

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Читайте також:

Ворожіння на Івана Купала по тіні

Ворожіння на Івана Купала
Ворожіння на Івана Купала / Фото: Unsplash

Реклама

У ніч на Івана Купала треба взяти аркуш паперу і зім'яти його руками у не дуже тугий клубок, щоб він прийняв химерну форму. Покладіть папір на тарілку і підпаліть. Обережно піднесіть до стіни тарілку зі згорілим папером і уважно розгляньте тінь. За тією асоціацією і формами, що ви побачите, можна судити про ваше майбутнє.

Ворожіння по каблучці на Івана Купала

Ворожіння на Івана Купала
Ворожіння на Івана Купала / Фото: Unsplash

У Купальську ніч загадайте про свого судженого, візьміть стакан із водою і опустіть у нього каблучку, бажано обручку. Уважно подивіться крізь воду в середину каблучки – в ній проявиться образ вашого судженого.

Реклама

День Івана Купала: ворожіння на траві

Ворожіння на Івана Купала
Ворожіння на Івана Купала / Фото: Unsplash

Вранці на Івана Купала зірвіть дві довгі тонкі травинки. Одна з них має бути трохи коротша за іншу – вона символізує дівчину, а довга – хлопця, на якого загадали. Ці травинки потрібно вставити в щілину у паркані поруч одна з одною і спостерігати за ними, коли вони підсихатимуть. Якщо травинки наближаються одна до одної – значить, можна чекати на пропозицію з боку хлопця. Якщо ж довга травинка йде в інший бік від короткої, значить, чоловік байдужий до дівчини.

Ворожіння на квітах на Івана Купала

Ворожіння на Івана Купала
Ворожіння на Івана Купала / Фото: Unsplash

Вранці на Івана Купала налийте води в миску і помістіть туди дві літніх квітки без стебел – вони символізують пару. Якщо квіточки попливуть в різні боки, пара розпадеться. А ось якщо вони зійдуться і триматимуться разом – на закоханих чекають міцні і тривалі стосунки.

Купальська ніч: ворожіння на бажання

Ворожіння на Івана Купала
Ворожіння на Івана Купала / Фото: Unsplash

У ніч на Івана Купала візьміть нову коробку сірників і загадайте бажання або запитання, відповідь на яке вам потрібно дізнатися. Потім витягуйте по одному сірники з коробки, примовляючи на кожен "збудеться" – "не збудеться" або "любить" – "не любить". Останній сірник і буде відповіддю на ваше запитання.

Дивіться відео про традиції та обряди на Івана Купала:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Читайте також:

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Що подарувати на День захисника України
5 крутих ідей
Шукаю подарунки
Нагадувалка
ДО ЗАКІНЧЕННЯ ПЕРІОДУ РЕТРОМЕРКУРІЯ ЗАЛИШИЛОСЯ
Як себе поводити?
Думка експертів
Лайфхак дня
Як зробити сушку з яблук та груш
Хакнути
Чи легко справляєтеся з чищенням граната?
Привітання на усі випадки життя
Місячний календар на тиждень
4 - 10 жовтня
Як Місяць впливає на наше життя
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Що треба робити?
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти