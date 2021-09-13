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Головний колір 2022 року: у чому зустрічати Новий рік Тигра

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
13 вересня, 18:06
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У чому зустрічати Новий рік 2022: щасливі кольору року Чорного Водяного Тигра
Найкращі кольори для зустрічі Нового року 2022
Найкращі кольори для зустрічі Нового року 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Символом Нового року-2022 за східним гороскопом, буде Чорний Водяний Тигр .

Свято наступить ще не скоро, але людей поступово починають цікавити питання, яким буде головний колір у прийдешнього року , в чому зустрічати Новий рік-2022, які кольори переважні в одязі, сервіровці столу, прикрашанні інтер'єру та оформленні свята, щоб задобрити символ року і привернути до себе удачу.

У чому зустрічати Новий рік-2022

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Які ж кольору на Новий рік-2022 варто вибрати? Багато хто вірить, що саме від цього багато в чому залежатиме доброзичливість символу року , його поблажливість, опіка та підтримка протягом усіх 12 місяців, удача і процвітання.

І навпаки – невірно обраний колір на Новий рік може неабияк зіпсувати і саме свято, і весь наступний рік.

Згідно зі східним гороскопом, Тигр – це символ сили, енергії, мощі , справедливості і благородства. За своєю природою це хижак і мисливець, жертвами якого стають слабкі і повільні представники суспільства. Він цінує швидкість і грацію, не позбавлений почуття прекрасного і прагнення шику.

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А стихія Води пом'якшує запальність Тигра і робить цю тварину більш м'якою, комунікабельною і відкритою.

Водяному Тигру симпатичні кольори :

  • класичний чорний,
  • всі відтінки синього і блакитного,
  • бірюза,
  • білий,
  • сірий.

Якщо синій вам не пасує, для зустрічі Нового 2022 року можна вибрати поєднання суто тигрових кольорів :

  • чорний,
  • білий,
  • помаранчевий,
  • золотистий,
  • пісочний,
  • коричневий,
  • жовтий.
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Також бажано, щоб у вбранні були присутні елементи смужки .

Доречними будуть прикраси, що символізують стихію Води : метал, перли, камені, хвилеподібні візерунки, зображення риб, морських зірок та інших мешканців глибин.

У чому не можна зустрічати Новий рік Тигра

Несприятливими в Новому 2022 році будуть яскраві штучні неонові відтінки . Також Тигру навряд чи сподобається фіолетовий.

Дивіться відео про Україну, яка дивує:

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур у вересні 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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