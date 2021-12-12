Гороскоп на 13 грудня для всіх знаків зодіаку

Астрологічний прогноз на 13 грудня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 13 грудня 2021 року. Вас чекає енергійний і досить активний день, коли сил вистачає на все задумане.

Гороскоп на 13 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Будьте готові до того, що цей день доведеться провести у нескінченних розмовах, постійно міняючи тактику і підлаштовуючись під інших. Але не вступайте в суперечку – вас слухати не будуть, тому просто бережіть нерви.

Гороскоп на 13 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Ви можете собі дозволити нікуди не поспішати. Корисно помріяти або розпланувати зимові вихідні дні. Можете міняти все, що захочете, окрім особистого життя – у ньому і так все зовсім непогано.

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Гороскоп на 13 грудня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Вас чекає досить великий прибуток, тому будьте уважні й не пропустіть таку можливість. Спочатку закінчіть усі справи, а потім уже беріться за нові, інакше проти вас згуртуються колеги.

Гороскоп на 13 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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У вас буде такий насичений день, що часу для нудьги просто не залишиться. Не вимагайте від колег дуже багато, краще оберіть тактику вичікування, і тоді всі питання самі вирішаться на вашу користь.

Гороскоп на 13 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Розслабтеся та отримуйте задоволення – вас порадує багато сфер життя, особливо робота. Це той самий випадок, коли всі питання вирішуються на вашу користь, а ви самі не напружуєтеся.

Гороскоп на 13 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Ваш внутрішній голос давно чекає приводу висловитися – саме час прислухатися до нього, а потім вирішити, як краще вчинити. Також не відмовляйте в увазі своїм близьким та рідним людям.

Гороскоп на 13 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Зробіть ревізію свого зовнішнього вигляду й гардеробу та за потреби внесіть корективи. Вас чекає цікаве спілкування, а зустрічають, як відомо, по одежі. Тож всебічно підготуйтеся до зустрічі.

Гороскоп на 13 грудня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Останнім часом ви не помічаєте нічого, крім проблеми, що вас хвилює. Зверніть увагу й на інші речі, людей та стосунки, які вимагають вашої уваги чи втручання. Настроюйтесь на практичний лад.

Гороскоп на 13 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Правила створені не для того, щоб їх завжди сліпо дотримуватися – іноді можна й порушити. Зрозуміло, якщо це не становить небезпеки вам та оточенню. Подумайте, а чи правильно вас розуміє співрозмовник.

Гороскоп на 13 грудня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Жоден звичний спосіб вирішення проблеми вам не знадобиться. Доведеться вигадати нові, відповідні саме до вашої ситуації. Вас чекають корисні знайомства, які справдять себе у майбутньому.

Гороскоп на 13 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Стримуйте свої емоції, якщо не бажаєте зіпсувати стосунки з колегами. Як варіант не розмовляйте, а пишіть листи. Від правильного настрою багато в чому залежатиме ваше майбутнє.

Гороскоп на 13 грудня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Проблеми, які ви вважаєте своїми, насправді не є такими. Не треба приймати все близько до серця. Плануючи день, залиште невелике віконце на непередбачені обставини.

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