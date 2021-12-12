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Гороскоп на 13 грудня для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
12 грудня, 18:00
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Астрологічний прогноз на 13 грудня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 13 грудня 2021 року. Вас чекає енергійний і досить активний день, коли сил вистачає на все задумане.

Гороскоп на 13 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Будьте готові до того, що цей день доведеться провести у нескінченних розмовах, постійно міняючи тактику і підлаштовуючись під інших. Але не вступайте в суперечку – вас слухати не будуть, тому просто бережіть нерви.

Гороскоп на 13 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Ви можете собі дозволити нікуди не поспішати. Корисно помріяти або розпланувати зимові вихідні дні. Можете міняти все, що захочете, окрім особистого життя – у ньому і так все зовсім непогано.

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Гороскоп на 13 грудня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Вас чекає досить великий прибуток, тому будьте уважні й не пропустіть таку можливість. Спочатку закінчіть усі справи, а потім уже беріться за нові, інакше проти вас згуртуються колеги.

Гороскоп на 13 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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У вас буде такий насичений день, що часу для нудьги просто не залишиться. Не вимагайте від колег дуже багато, краще оберіть тактику вичікування, і тоді всі питання самі вирішаться на вашу користь.

Гороскоп на 13 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Розслабтеся та отримуйте задоволення – вас порадує багато сфер життя, особливо робота. Це той самий випадок, коли всі питання вирішуються на вашу користь, а ви самі не напружуєтеся.

Гороскоп на 13 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Ваш внутрішній голос давно чекає приводу висловитися – саме час прислухатися до нього, а потім вирішити, як краще вчинити. Також не відмовляйте в увазі своїм близьким та рідним людям.

Гороскоп на 13 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Зробіть ревізію свого зовнішнього вигляду й гардеробу та за потреби внесіть корективи. Вас чекає цікаве спілкування, а зустрічають, як відомо, по одежі. Тож всебічно підготуйтеся до зустрічі.

Гороскоп на 13 грудня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Останнім часом ви не помічаєте нічого, крім проблеми, що вас хвилює. Зверніть увагу й на інші речі, людей та стосунки, які вимагають вашої уваги чи втручання. Настроюйтесь на практичний лад.

Гороскоп на 13 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Правила створені не для того, щоб їх завжди сліпо дотримуватися – іноді можна й порушити. Зрозуміло, якщо це не становить небезпеки вам та оточенню. Подумайте, а чи правильно вас розуміє співрозмовник.

Гороскоп на 13 грудня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Жоден звичний спосіб вирішення проблеми вам не знадобиться. Доведеться вигадати нові, відповідні саме до вашої ситуації. Вас чекають корисні знайомства, які справдять себе у майбутньому.

Гороскоп на 13 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Стримуйте свої емоції, якщо не бажаєте зіпсувати стосунки з колегами. Як варіант не розмовляйте, а пишіть листи. Від правильного настрою багато в чому залежатиме ваше майбутнє.

Гороскоп на 13 грудня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Проблеми, які ви вважаєте своїми, насправді не є такими. Не треба приймати все близько до серця. Плануючи день, залиште невелике віконце на непередбачені обставини.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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