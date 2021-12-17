Гороскоп на 18 грудня для всіх знаків зодіаку

Астрологічний прогноз на 18 грудня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 18 грудня 2021 року. Не для всіх знаків зодіаку день виявиться простим та легким – доведеться контролювати свої бажання.

Гороскоп на 18 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Вам, як повітря, потрібні зміни. Можливо, буде достатньо лише змінити свою думку. Але при цьому постарайтеся нікого не скривдити. У будь-якому випадку спочатку все добре обміркуйте.

Гороскоп на 18 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Ви думали, що впоралися зі старою та забутою проблемою? На жаль, вона може проявитися у новій якості. І тоді доведеться знову її вирішувати. Але це не привід відмовитисz від повноцінного відпочинку у свій законний вихідний.

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Гороскоп на 18 грудня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Займіться чимось, що не вимагатиме від вас ніяких розумових зусиль. Тому що на першому місці має бути час для себе і можливість відпочити. Не хвилюйтеся, ви встигнете все, що запланували.

Гороскоп на 18 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Люди не завжди говорять і думають однаково. Слідкуйте за виразом очей своїх співрозмовників – вони виявляться більш промовистими, ніж слова. Всіх справ все одно не переробите, тож зосередьтеся на найважливішому.

Гороскоп на 18 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Ви дуже часто ризикуєте. Незважаючи на перемоги, варто зробити невелику паузу і трохи відпочити від усього. Займіться собою – ніхто, крім вас, не дбатиме про ваше здоров'я, настрій та самопочуття.

Гороскоп на 18 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Не смітіть грошима, тому що є ймовірність великої, але безглуздої витрати, про яку ви незабаром можете пошкодувати. Часу у вас обмаль, а встигнути хочеться дуже багато. Залучіть собі на допомогу близьких.

Гороскоп на 18 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Найдивовижніші відкриття відбуваються тоді, коли їх особливо не чекаєш. Тож налаштуйтеся на хвилю своєї інтуїції. Незапланована подорож пройде на ура, доповнивши ваш багаж приємних вражень.

Гороскоп на 18 грудня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Цього дня ви маєте повне право побалувати себе. Робота зачекає, а вам не завадить розслабитися і відпочити. Добре, якщо ви зробите це в компанії друзів та близьких вам за духом людей.

Гороскоп на 18 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Ви можете стати об'єктом активних залицянь – все залежить від вашого бажання. Можливо саме цей день стане початком нового життя. Нічого не бійтеся, але зверніть увагу на своє здоров'я.

Гороскоп на 18 грудня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Оточуючим буде не важко повеселити вас, тільки пам'ятайте, хто добре сміється. Не у ваших інтересах запізнюватись у цей день. Також пам'ятайте про дані колись обіцянки – доведеться стримати слово.

Гороскоп на 18 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Дайте вихід своїй енергії, бо вона сама вирветься назовні, але у найневідповідніший момент. Знайдіть собі заняття до душі, аби воно не суперечило інтересам сім'ї та коханих людей.

Гороскоп на 18 грудня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

У світлі останніх подій ваша мрія до вас наблизиться. Це буде чудовий день для того, щоб довести всім і насамперед собі, чого ви варті. Будьте впевненішими – і отримаєте хороший бонус від Фортуни.

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