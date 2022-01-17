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Гороскоп на 18 січня для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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17 січня, 18:00
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Астрологічний прогноз на 18 січня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 18 січня 2022 року. У багатьох знаків зодіаку цей день принесе внутрішню свободу та розкутість, коли можна просто насолоджуватися життям.

Гороскоп на 18 січня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Візьміть себе в руки, придушіть емоції, що розігралися, і зробіть, нарешті, перший крок, якого від вас хтось дуже чекає. За вас цього не зробить ніхто інший, а конфлікти вам зараз взагалі ні до чого.

Гороскоп на 18 січня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Мабуть, вам доведеться відповідати за свої слова та вчинки, які нещодавно були зроблені згаряча чи не зовсім з розумом. Постарайтеся нікому не нагрубити, проявляйте ввічливість та чемність – тоді вас вибачать.

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Гороскоп на 18 січня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Ви ризикуєте стати жертвою власної нав'язливої ідеї. Намагатися з нею боротися марно, простіше реалізувати та заспокоїтися. Так що розслабтеся, тим більше, що вона навряд чи виявиться занадто дурною.

Гороскоп на 18 січня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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У вас зненацька відкриється дар переконання. Постарайтеся скористатися ним максимально – подумайте, як із цього можна отримати вигоду. Можливо, є сенс зайнятися просуванням по службі?

Гороскоп на 18 січня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Для вас буде корисною висока фізична активність. А щоб не було нудно, залучіть до цього заняття ще будь-кого. Разом ви звернете гори, але спочатку подумайте – що ви робитимете із цим камінням.

Гороскоп на 18 січня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Не намагайтеся боротися із собою – своїми думками, поглядами, переконаннями. Кого ви намагаєтесь обдурити? Вам все одно це не вдасться, даремно тільки сили витратите, які будуть вам дуже потрібні для справи.

Гороскоп на 18 січня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Навіть невеликі зміни у поведінці можуть спричинити не зовсім адекватну реакцію з боку оточуючих. Вас, як мінімум, можуть неправильно зрозуміти або ж засудити. Не ризикуйте марно.

Гороскоп на 18 січня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Не найкращий день для ділової сторони вашої кар'єри. Від вас знадобиться практичність, решта зачекає. Через свої необдумані дії ви ризикуєте далеко зайти зовсім не в тому напрямку.

Гороскоп на 18 січня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

У вас є два варіанти: або розкрити свої почуття повністю, щоб не залишалося недомовок, або сидіти і мовчати. Вибирати вам, але у будь-якому разі ви незабаром пошкодуєте про своє рішення.

Гороскоп на 18 січня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Ви зможете обернути на свою користь будь-яку ситуацію, з якою зіткнетеся, незважаючи на ті емоції, які вона викликає спочатку. Оточуючі навіть не відчують, як майстерно ви ними маніпулюєте.

Гороскоп на 18 січня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Насолоджуйтесь тим, що маєте, і не женіться за великим. Те, що це далося вам дуже легко, не зменшує цінності отриманого. Можете пишатися собою – це гідна нагорода.

Гороскоп на 18 січня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Цього дня темп вашого життя може різко сповільнитися. Можливо, ви просто не виспалися і звідси всі ваші проблеми. Терміново організуйте собі годину відпочинку для релаксу та відновлення життєвих сил.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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