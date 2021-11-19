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Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
19 листопада, 18:00
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Астрологічний прогноз на 20 листопада для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 20 листопада 2021 року. Після суперечливого дня повні і місячного затемнення нарешті настане вихідний, коли можна веселитися і насолоджуватися життям.

Гороскоп на 20 листопада для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Цей день буде одним із найвдаліших за останній час. Користуйтеся цим, оскільки така ситуація може бути ненадовго. Навіть якщо погода не дуже підходить для прогулянок, знайдіть хоч півгодини та пройдіться парком.

Гороскоп на 20 листопада для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Вам потрібні зміни, причому терміново. Інстинктивно шукаючи щось нове, ви можете поводитися так, що оточуючі здивуються. Ваші близькі можуть не зрозуміти, чого ви хочете від них. Не намагайтеся нічого довести – це марно.

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Гороскоп на 20 листопада для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Не поспішайте повідомляти співрозмовнику ту цікаву новину, яку ви маєте. Почніть із чогось неважливого, наприклад, із розмови про погоду. Незабаром вам буде важко зрозуміти причини тих чи інших вчинків.

Гороскоп на 20 листопада для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Перш ніж щось почати, подумайте про те, якого результату ви хочете досягти. Постарайтеся запастися терпінням, не злитися, не дратуватися без особливої необхідності і не давати себе в образу.

Гороскоп на 20 листопада для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Не давайте обставинам заволодіти собою. Боріться за свої інтереси, тим більше що надвечір все врешті виявиться зовсім не погано. Чекайте – скоро до вас вишикується черга з бажаючих вашої допомоги.

Гороскоп на 20 листопада для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Нестандартність і свіжість вашого підходу до проблем, що набридли, буде вражати навіть найсміливішу уяву. Ось тільки сил у вас буде замало. Навчіть своїх друзів знаходити сенс у будь-яких заняттях.

Гороскоп на 20 листопада для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Цей день варто присвятити особистим справам. І менше говоріть про важливе – навколо вас буде багато зацікавлених вух. Якісь дрібниці можуть зіпсувати вам настрій. Не піддавайтеся, загалом доля до вас прихильна.

Гороскоп на 20 листопада для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Відкладіть усі важливі зустрічі та розмови на потім – для цього існують будні. Просто віддайтеся у руки відпочинку, і грамотний релакс зробить свою справу – ви відчуєте приплив сил і підйом настрою.

Гороскоп на 20 листопада для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Інформація, якою ви володієте, не зовсім відображає реальність. Зачекайте, і ви дізнаєтесь про повну картину – тоді й зможете діяти. Ви здатні надихати сім'ю на різноманітні подвиги.

Гороскоп на 20 листопада для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Діти, на відміну від дорослих, зможуть гідно оцінити ваші зусилля щодо вигадування різноманітних розваг, от і займіться ними. Розслабтеся та не робіть того, чого вам не хочеться – ви можете собі це дозволити.

Гороскоп на 20 листопада для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Ви будете потрібні як ніколи. Але на всіх вашої енергії, сил і часу просто не вистачить. Доведеться таки комусь відмовити. Незважаючи ні на що, думайте про хороше, бо думки матеріальні.

Гороскоп на 20 листопада для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Вам не надто поталанить у справах, тому по можливості відкладіть їх на інший день. Рішень, пов'язаних із фінансами, краще взагалі не приймати. Зате саме час вигадати щось нове чи скоригувати старі думки.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік :

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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