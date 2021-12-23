Загальний прогноз для знака зодіаку Терези на 2022 рік

Терези / Фото: Колаж: Сьогодні

Наскільки вдалим, позитивним і перспективним буде прийдешній рік Чорного Водяного Тигра для Терезів? У якій сфері їх підстерігають неприємності, а де можна розслабитися та отримувати задоволення від життя? Чим порадує кохання, де найкраще заробити, для кого проявити щедрість, куди вирушити на відпочинок, як підкріпити здоров'я? Відповіді на ці важливі питання читайте у докладному гороскопі на 2022 рік для знака зодіаку Терези .

Гороскоп на 2022 рік для знака Терези: робота і кар'єра

У 2022 році у Терезів буде дуже розвинена інтуїція, тож на неї варто повністю покладатися при визначенні напряму діяльності. Можете сміливо братися за обрану справу, навіть якщо вона, на перший погляд, здасться вам дивною та незвичайною. А Тигр вітає зухвалих та рішучих . Але відсиджуватися за чужою спиною у вас не вийде – залишитеся сидіти, але на мілині.

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Гороскоп на 2022 рік для знака Терези: гроші та фінанси

Терези начебто вловлюють найменші коливання настрою символу 2022 року, а тому ваша старанна праця буде гідно винагороджена . Щоправда, можливі перебої з фінансовими надходженнями, але вони будуть нетривалими. А якщо ви зумієте витрачати гроші економно і з розумом, то навіть дозволите собі справді цінні покупки та придбання.

Гороскоп на 2022 рік для знака Терези: любов і стосунки

У 2022 році Терезам не раз доведеться відстоювати свої почуття. Рік Тигра полоскоче вам нерви. Приготуйтеся до сутички за прихильність коханої людини, якщо ви зацікавлені втримати старі стосунки, не прогаяти своє щастя або знайти нове кохання. Тільки в цьому випадку ви отримаєте підтримку від Тигра у вигляді мудрої поради друзів та почуття впевненості у собі.

Гороскоп на 2022 рік для знака Терези: здоров'я і харчування

Якісь непередбачені ситуації на роботі, часто на шкоду здоров'ю, призведуть до того, що у вас зросте апетит і захочеться банально заїдати проблеми. Не захоплюйтеся шкідливою їжею та стежте за раціоном, інакше доведеться вирішувати питання зайвої ваги . Краще запишіться у спортзал і регулярно боріться зі стресами там – це набагато корисніше і для нервів, і для сили, і для фігури.

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Гороскоп на 2022 рік для знака Терези: відпочинок та подорожі

Хто добре працює, повинен так само якісно та плідно відпочивати. У 2022 році Терези заслужать по-справжньому розкішний відпочинок . Бажано вибрати для відпустки літній період та по теплу вирушити у подорож зі всією родиною. Тільки сплануйте все завчасно. А Тигр подбає про те, щоб ніщо не відволікало вас від довгоочікуваного комфортного релаксу.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.