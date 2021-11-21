Гороскоп на 22 листопада для всіх знаків зодіаку

Астрологічний прогноз на 22 листопада для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 22 листопада 2021 року. Трудовий тиждень починається з дня духовного зростання. Багатьом знакам зодіаку робота буде під силу і вдасться впоратися з будь-якими завданнями.

Гороскоп на 22 листопада для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Дайте собі трохи часу на "подумати". Це цілком у вашій владі, але варто врахувати, що втрачений день буде важко надолужити. Всі ваші думки і дії підпорядкуються певній високій меті.

Гороскоп на 22 листопада для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Ви будете заряджені подвійною порцією енергії. Постарайтеся витратити її у світлий період доби, бо ввечері ви не зможете заснути. Ситуація може різко змінитись і отримати щасливу розв'язку, головне – не опускайте рук.

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Гороскоп на 22 листопада для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Робіть так, як вважаєте за потрібне. Не варто дослухатися думки непроханих порадників, інакше ризикуєте отримати неприємності. Вам важлива впевненість у тому, що ви все подужаєте без сторонньої допомоги.

Гороскоп на 22 листопада для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Це слушний день для того, щоб випробувати нові відчуття. Але будьте обережні. У вашому оточенні буде неспокійно. Тому зберігайте нейтралітет і не переобтяжуйте домашніх своїми робочими проблемами.

Гороскоп на 22 листопада для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Хоч ви й розумієте необхідність змін, але бажання робити будь-які кроки для цього у вас не виникає. Спробуйте метод поступовості. Користуючись чужими порадами та ідеями, будьте готові до несподіванок.

Гороскоп на 22 листопада для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Ви ризикуєте зробити якісь необдумані вчинки, тож краще стежте за своїми діями. Не зациклюйтесь на тому, що було та загуло, тоді ви зможете отримати користь від спогадів.

Гороскоп на 22 листопада для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Плани, переговори та ділові бесіди краще відкласти на інший день, а тепер корисніше розпочати реалізацію затверджених завдань. Оточенню буде вкрай складно зіпсувати ваш чудовий настрій.

Гороскоп на 22 листопада для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Успіх буде на вашому боці, але все ж таки будьте уважні. У вас вийде в чудовий спосіб уникнути неприємностей в останній момент. Не забувайте роздавати компліменти людям з оточення – для цього не потрібен привід.

Гороскоп на 22 листопада для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Ви надто повільні й просто не встигаєте за сучасним ритмом життя. Вам слід хоч трохи прискоритись. А для цього корисно скласти план і заздалегідь продумувати дії на кілька ходів уперед.

Гороскоп на 22 листопада для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Ви матимете шанс отримати похвалу шанованих вами людей. Сила переконання – ваша головна зброя. Але якщо неакуратно з нею поводитися, можна вмовити на будь-який неслушний вчинок навіть самих себе.

Гороскоп на 22 листопада для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Не лізьте на рожен, особливо там, де вас не просять. Ви, звичайно, можете прориватися до вершин просто зараз, але користі від цього буде мало. Краще все проаналізувати і зрозуміти, в якому напрямку вам рухатись.

Гороскоп на 22 листопада для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Цього дня ви зможете без проблем влитися у будь-який колектив та приєднатися до будь-якої діяльності. Але стати ініціатором вам буде складно. Не зв'язуйте себе якимись зобов'язаннями, адже їх доведеться виконувати.

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