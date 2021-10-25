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Гороскоп на 26 жовтня для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
25 жовтня, 18:10
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Астрологічний прогноз на 26 жовтня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 26 жовтня 2021 року. Цей день відрізняється проявом мудрості й отримання знань, важливо не упустити можливість пізнати нове.

Гороскоп на 26 жовтня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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На вас очікують зміни. Швидше за все, у вас додасться клопоту, але можете не переживати – він буде приємним. Подумайте про майбутнє, зараз для цього слушний час. А ще почитайте фантастику – вона піде на користь.

Гороскоп на 26 жовтня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Сконцентруйтеся на чомусь одному, інакше ви ризикуєте провести день, так і не вирішивши, з чого почати. Не будуйте занадто багато планів, тому що в цей день правлять випадковості. Просто підлаштовуйтеся під обставини.

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Гороскоп на 26 жовтня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Перша половина дня буде дуже вдалою. Не упускайте таку можливість і почніть активні дії з раннього ранку. Прийшов час впроваджувати в життя будь-які нововведення. Тож не варто ухилятися від пропозицій дня.

Гороскоп на 26 жовтня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Ви будете в центрі загальної уваги. Ваш девіз дня: не спробуєш – не впізнаєш. Тільки постарайтеся не виходити за рамки закону і дійте адекватно. А оточуючі купатимуться в променях вашої слави.

Гороскоп на 26 жовтня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

У вас немає приводу для сумнівів у своїх силах. День взагалі обіцяє бути мирним, спокійним і не багатим на події. Вжийте належних заходів безпеки, і можете приступати до експериментів – у вас вийде.

Гороскоп на 26 жовтня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Завершіть робочі справи у цей день, тому що незабаром на вас чекатимуть зовсім інші турботи. Не встигнете – доведеться діяти вдвічі активніше. Не вступайте в суперечки, не йдіть на провокації і не конфліктуйте.

Гороскоп на 26 жовтня для Терезів

Терези (24 вересня – 26 жовтня)
Терези (24 вересня – 26 жовтня) / Фото: Сьогодні

Навколо вас панує гармонія, придивіться до оточуючих. Відпочиньте від роботи – вона нікуди не дінеться, а для вас набагато важливіше зайнятися особистими справами. Цей день явно принесе якісь зміни в житті.

Гороскоп на 26 жовтня для Скорпіона

Скорпіон (26 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (26 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Насолоджуйтеся тим, що маєте. І можете пишатися собою, ви багато чого досягли. Цей вечір найкраще провести в колі сім'ї, яка вже давно чекає на вашу увагу. Не розчаруйте близьких.

Гороскоп на 26 жовтня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Не балакайте занадто багато, тому що ви ризикуєте видати комерційну таємницю, що згодом може спрацювати проти вас. До будь-якої справи, навіть незначної, потрібно підходити відповідально.

Гороскоп на 26 жовтня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Дійте у власних інтересах. Поки що ніхто не потребуватиме вашої допомоги, тож у вас розв'язані руки. Якщо немає підходящої компанії, то проведіть день на самоті, але з користю для справи.

Гороскоп на 26 жовтня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Постарайтеся бути трохи скромнішими в своїх запитах і бажаннях. Перш ніж витратити велику суму, корисно буде з'ясувати реальну ціну речі. Подумайте, чи дійсно вона вам так необхідна.

Гороскоп на 26 жовтня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Від ваших дій залежатиме майбутнє. Вибирати вам, але перед цим ретельно продумайте свої кроки. Цілком можливо, що почнуть збуватися найнеймовірніші мрії, тільки не спугніть їх у пориві емоцій.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік:

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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