Гороскоп на 28 грудня для всіх знаків зодіаку

Астрологічний прогноз на 28 грудня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 28 грудня 2021 року. Настає період мудрості, розумних думок і бажання їх реалізувати, коли сприятливо займатися новими справами.

Гороскоп на 28 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Немає нічого неможливого. І зараз ви зможете всім довести, що це насправді так. Удача і визнання вам гарантовані. Але дивіться, щоб успіх не запаморочив вам голову і ви не запишалися.

Гороскоп на 28 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

На жаль, напрямок, який ви обрали, не виправдає ваших надій. Це, звичайно, не означає повного краху, але доведеться заново братися за роботу – цеглина за цеглиною. Прислухайтеся до корисних порад ззовні.

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Гороскоп на 28 грудня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Зробіть вигляд, що вас все влаштовує, і можливо тоді від вас відстануть ті люди, з ким у вас немає жодного бажання спілкуватися. Ви й самі чудово знаєте, що потрібно робити – то в чому сумніви? Дійте!

Гороскоп на 28 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Наберіться терпіння, тому що до вас ставитимуться, як до маленької дитини. Сперечатися марно, простіше пережити цей період мовчки. Але не намагайтеся мститися – все робиться з найкращих спонукань до вас.

Гороскоп на 28 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Будь-яке завдання у цей день буде вирішено у максимально короткі терміни. Використовуйте момент, ви можете розрулити майже всі свої проблеми. Головне – дотримуйтесь тактовності при своєму невгамовному темпераменті.

Гороскоп на 28 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Цього дня нудьгувати вам не доведеться. У вас достатньо ентузіазму і на роботу, і на розваги. Навряд чи ви сидите у чотирьох стінах. Тільки не давайте приводу для ревнощів – не вистачало посваритися напередодні свят!

Гороскоп на 28 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Ви зможете прогнозувати майбутнє і, до речі, дуже вдало – від погоди до курсу валют і прибуткового капіталовкладення. Тож до вечора будете відбиватися від бажаючих скористатися вашим даром.

Гороскоп на 28 грудня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

На вас, схоже, нахлине якась апатія – ви занадто спокійно на все реагуватимете. І вивести вас зі стану душеної рівноваги буде непросто. Це добре і погано водночас.

Гороскоп на 28 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Цього дня дуже вдало пройдуть фінансові операції. Ваші шанси на те, щоб збільшити особистий добробут, доволі великі, тому цим варто скористатися. Але не варто проявляти скупість.

Гороскоп на 28 грудня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Хороші та слушні поради від досвідченіших людей вам не завадять. Ви отримаєте таку рекомендацію, якою варто скористатися негайно. Одна голова добре, а дві чи навіть три – ще краще.

Гороскоп на 28 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Справа, за яку ви взялися, навряд чи буде вам під силу – визнайте це відразу і попросіть про допомогу. Затятись або загордившись, ви тільки задарма втратите час і пропустите вдалий шанс.

Гороскоп на 28 грудня

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Вам потрібна нестандартна ідея. Саме її найпростіше втілити у життя. Ніхто не заважатиме вам, підказувати, як краще, ставити палиці в колеса і перенаправляти на власну думку.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.