Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 👩 "Воєннік" для жінок 🚷 Справа Порошенка

Handmade сніжинки

Ворожимо на Різдво

Декор з мандарин

Ялинкові прикраси

Піст до Різдва

Календар подарунків
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Гороскоп на 28 грудня для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
27 грудня, 18:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Астрологічний прогноз на 28 грудня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 28 грудня 2021 року. Настає період мудрості, розумних думок і бажання їх реалізувати, коли сприятливо займатися новими справами.

Гороскоп на 28 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

Реклама

Немає нічого неможливого. І зараз ви зможете всім довести, що це насправді так. Удача і визнання вам гарантовані. Але дивіться, щоб успіх не запаморочив вам голову і ви не запишалися.

Гороскоп на 28 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

На жаль, напрямок, який ви обрали, не виправдає ваших надій. Це, звичайно, не означає повного краху, але доведеться заново братися за роботу – цеглина за цеглиною. Прислухайтеся до корисних порад ззовні.

Реклама

Гороскоп на 28 грудня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Зробіть вигляд, що вас все влаштовує, і можливо тоді від вас відстануть ті люди, з ким у вас немає жодного бажання спілкуватися. Ви й самі чудово знаєте, що потрібно робити – то в чому сумніви? Дійте!

Гороскоп на 28 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Реклама

Наберіться терпіння, тому що до вас ставитимуться, як до маленької дитини. Сперечатися марно, простіше пережити цей період мовчки. Але не намагайтеся мститися – все робиться з найкращих спонукань до вас.

Гороскоп на 28 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Будь-яке завдання у цей день буде вирішено у максимально короткі терміни. Використовуйте момент, ви можете розрулити майже всі свої проблеми. Головне – дотримуйтесь тактовності при своєму невгамовному темпераменті.

Гороскоп на 28 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Цього дня нудьгувати вам не доведеться. У вас достатньо ентузіазму і на роботу, і на розваги. Навряд чи ви сидите у чотирьох стінах. Тільки не давайте приводу для ревнощів – не вистачало посваритися напередодні свят!

Гороскоп на 28 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Ви зможете прогнозувати майбутнє і, до речі, дуже вдало – від погоди до курсу валют і прибуткового капіталовкладення. Тож до вечора будете відбиватися від бажаючих скористатися вашим даром.

Гороскоп на 28 грудня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

На вас, схоже, нахлине якась апатія – ви занадто спокійно на все реагуватимете. І вивести вас зі стану душеної рівноваги буде непросто. Це добре і погано водночас.

Гороскоп на 28 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Цього дня дуже вдало пройдуть фінансові операції. Ваші шанси на те, щоб збільшити особистий добробут, доволі великі, тому цим варто скористатися. Але не варто проявляти скупість.

Гороскоп на 28 грудня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Хороші та слушні поради від досвідченіших людей вам не завадять. Ви отримаєте таку рекомендацію, якою варто скористатися негайно. Одна голова добре, а дві чи навіть три – ще краще.

Гороскоп на 28 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Справа, за яку ви взялися, навряд чи буде вам під силу – визнайте це відразу і попросіть про допомогу. Затятись або загордившись, ви тільки задарма втратите час і пропустите вдалий шанс.

Гороскоп на 28 грудня

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Вам потрібна нестандартна ідея. Саме її найпростіше втілити у життя. Ніхто не заважатиме вам, підказувати, як краще, ставити палиці в колеса і перенаправляти на власну думку.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Wishlist
Що подарувати на Новий рік та Різдво
Знайти класну ідею
Що по ❤️‍🔥 у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться
Що по 💸 у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто рахуватиме гроші
Лайфхак тижня
Як прикрасити страви до новорічного столу
Хакнути
Будете використовувати ананас у новорічних стравах?
Святкові салати
Місячний календар на тиждень
27 грудня - 2 січня
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у грудні
Місячний календар
Що треба робити?

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти