Гороскоп на 28 жовтня для всіх знаків зодіаку

Астрологічний прогноз на 28 жовтня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 28 жовтня 2021 року. День обіцяє бути непростим, коли бажано скасувати далекі поїздки та стримувати свої емоції.

Гороскоп на 28 жовтня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Вами цікавитимуться ті, хто опиниться неподалік. Намагайтеся уважно стежити за своїми діями та словами. Настає смуга приємних змін, і на вас чекає щось важливе і перспективне.

Гороскоп на 28 жовтня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Не виходьте надвір без особливої необхідності. Це не найкращий день для далеких поїздок чи відряджень. Якщо до вас звернуться по допомогу та підтримку – не відмовляйте. Адже ви знаєте як і чим допомогти.

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Гороскоп на 28 жовтня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Потрібно або виконувати свої обіцянки, або не давати їх зовсім. Перш ніж когось обнадіяти, подумайте, чи зможете ви стримати слово. Не беріть відповідальність за чужі помилки.

Гороскоп на 28 жовтня для Раку

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Організм наполегливо вимагатиме тиші та спокою. Так що знайдіть час для релаксу, щоб не заснути посеред робочого дня. Будьте готові до візиту несподіваних, але приємних гостей та не дайте захопити себе зненацька.

Гороскоп на 28 жовтня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

День сповнений несподіванок, не завжди приємних. У будь-якому випадку справи, заплановані заздалегідь, краще відкласти, тому що вам доведеться змінити свої плани. Також не беріться за те, що робити не вмієте.

Гороскоп на 28 жовтня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Цього дня буде корисна фізична праця, яка відволікатиме від будь-яких думок. Можете хоча б зробити зарядку, якщо інші варіанти виявляться недоступними. Намагайтеся утриматися від бажання зірватися на комусь.

Гороскоп на 28 жовтня для Терезів

Терези (24 вересня – 28 жовтня) / Фото: Сьогодні

Якщо хочете почуватися впевненіше, візьміться до справи, після якої настрій покращиться. Відкладіть переговори, тому що вам буде складно порозумітися з оточуючими людьми.

Гороскоп на 28 жовтня для Скорпіона

Скорпіон (28 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Рівний та вдалий день. Ви сьогодні станете об'єктом навчання. Ваша пам'ять та увага загостряться – скористайтеся цим для отримання нових знань. Не розгубіться від великої кількості контактів.

Гороскоп на 28 жовтня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Можете дозволити собі бути трохи легковажними та не думати про роботу. Присвятіть час приємному хобі. Серйозні справи краще відкласти на кілька днів. Але не забувайте, що це буде ненадовго.

Гороскоп на 28 жовтня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Якщо вас безпідставно звинувачують у чомусь, то це привід задуматися. Можливо, ви комусь перейшли дорогу або вам просто заздрять. Питання, що вимагають однозначного рішення "так" чи "ні", краще відкласти.

Гороскоп на 28 жовтня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Проведіть цей день у спокійній обстановці, не використовуючи небезпечних предметів та тем для розмови. Вам відкриється якась таємниця. Можливо, ви до всього дійдете самі або вас просвітить доброзичливець.

Гороскоп на 28 жовтня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Хмари на горизонті – не привід впадати в паніку, проте розганяти їх теж марно. Простіше перечекати певний період, поки вони розійдуться самі. Намагайтеся розслабитися, але не сидіть склавши руки, займіться роботою.

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