Гороскоп на 29 грудня для всіх знаків зодіаку

Астрологічний прогноз на 29 грудня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 29 грудня 2021 року. День буде спокійним, але незважаючи на його неквапливість, ви встигнете зробити всі заплановані справи.

Гороскоп на 29 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Можливо, цього дня ваші далекі родичі додадуть вам трохи клопоту. Але не слід засмучуватися з цього приводу, краще поставтеся до людей із розумінням, і тоді ситуація вирішиться набагато легше.

Гороскоп на 29 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Оптимальне рішення, до якого ви можете зараз прийти, – це вивчити чужі помилки. У вас настільки схожі ситуації, що цього буде цілком достатньо. Просто не наступайте на ті самі граблі.

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Гороскоп на 29 грудня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Ви можете дозволити собі трохи розважитися. Як краще це зробити – вирішувати вам. Але й про свої обов'язки не забувайте. Знайдіть золоту середину, і день буде чудовим. Вашого запалу вистачить на все.

Гороскоп на 29 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Можете навіть не намагатися позбавитися шкідливих звичок. Спокус навколо вас так багато, що ви лише дарма витратите час. Перенесіть це благородне заняття на початок наступного року – це буде символічно.

Гороскоп на 29 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Де б ви не перебували цього дня, ви почуватиметеся всюди, як удома. Використовуйте цю ситуацію з максимальною вигодою для себе. Наступного разу такий шанс може бути нескоро.

Гороскоп на 29 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Світ не буде прогинатися під ваші запити та бажання. Навпаки, це вам доведеться підлаштовуватися під обставини, якщо ви дійсно хочете і маєте намір досягти поставленої мети.

Гороскоп на 29 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Поставтеся з усією серйозністю до того, що говоритимете. А краще взагалі підготувати свою промову заздалегідь. Ваші висловлювання на будь-яку тематику в цей день матимуть далекосяжні наслідки.

Гороскоп на 29 грудня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Готуйтеся: вас можуть завалити великою кількістю зізнань. За великим рахунком, вам це ні до чого, ось тільки питати вашої згоди ніхто не буде. Гідно зіграйте уготовану вам роль.

Гороскоп на 29 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Якщо над вами будуть жартувати – знайте, це не зі зла, а лише тому, що ви перебуваєте в центрі уваги. Можливо, вам просто заздрять. Не варто відволікатися від роботи на несерйозні заходи.

Гороскоп на 29 грудня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Вдалий день для того, щоб позбутися однієї зі своїх слабкостей. Від якої саме – вирішувати вам. Подумайте, що заважає вам жити, і постарайтеся залишити цей недолік у році, що минає.

Гороскоп на 29 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Будьте чесні передусім перед собою. Тверезо оцінюйте власні можливості і не давайте хибних обіцянок, особливо близьким людям. Це допоможе уникнути купи неприємностей.

Гороскоп на 29 грудня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Ви зануритеся в якісь несуттєві деталі та дрібниці, що не зовсім правильно. Цей день краще присвятити справам глобальним – від них залежатиме ваше майбутнє, а все інше можна поки що відкласти.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.