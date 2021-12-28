Гороскоп на 29 грудня для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на 29 грудня 2021 року. День буде спокійним, але незважаючи на його неквапливість, ви встигнете зробити всі заплановані справи.
Гороскоп на 29 грудня для Овна
Можливо, цього дня ваші далекі родичі додадуть вам трохи клопоту. Але не слід засмучуватися з цього приводу, краще поставтеся до людей із розумінням, і тоді ситуація вирішиться набагато легше.
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Гороскоп на 29 грудня для Тельця
Оптимальне рішення, до якого ви можете зараз прийти, – це вивчити чужі помилки. У вас настільки схожі ситуації, що цього буде цілком достатньо. Просто не наступайте на ті самі граблі.
Гороскоп на 29 грудня для Близнят
Ви можете дозволити собі трохи розважитися. Як краще це зробити – вирішувати вам. Але й про свої обов'язки не забувайте. Знайдіть золоту середину, і день буде чудовим. Вашого запалу вистачить на все.
Гороскоп на 29 грудня для Рака
Можете навіть не намагатися позбавитися шкідливих звичок. Спокус навколо вас так багато, що ви лише дарма витратите час. Перенесіть це благородне заняття на початок наступного року – це буде символічно.
Гороскоп на 29 грудня для Лева
Де б ви не перебували цього дня, ви почуватиметеся всюди, як удома. Використовуйте цю ситуацію з максимальною вигодою для себе. Наступного разу такий шанс може бути нескоро.
Гороскоп на 29 грудня для Діви
Світ не буде прогинатися під ваші запити та бажання. Навпаки, це вам доведеться підлаштовуватися під обставини, якщо ви дійсно хочете і маєте намір досягти поставленої мети.
Гороскоп на 29 грудня для Терезів
Поставтеся з усією серйозністю до того, що говоритимете. А краще взагалі підготувати свою промову заздалегідь. Ваші висловлювання на будь-яку тематику в цей день матимуть далекосяжні наслідки.
Гороскоп на 29 грудня для Скорпіона
Готуйтеся: вас можуть завалити великою кількістю зізнань. За великим рахунком, вам це ні до чого, ось тільки питати вашої згоди ніхто не буде. Гідно зіграйте уготовану вам роль.
Гороскоп на 29 грудня для Стрільця
Якщо над вами будуть жартувати – знайте, це не зі зла, а лише тому, що ви перебуваєте в центрі уваги. Можливо, вам просто заздрять. Не варто відволікатися від роботи на несерйозні заходи.
Гороскоп на 29 грудня для Козорога
Вдалий день для того, щоб позбутися однієї зі своїх слабкостей. Від якої саме – вирішувати вам. Подумайте, що заважає вам жити, і постарайтеся залишити цей недолік у році, що минає.
Гороскоп на 29 грудня для Водолія
Будьте чесні передусім перед собою. Тверезо оцінюйте власні можливості і не давайте хибних обіцянок, особливо близьким людям. Це допоможе уникнути купи неприємностей.
Гороскоп на 29 грудня для Риб
Ви зануритеся в якісь несуттєві деталі та дрібниці, що не зовсім правильно. Цей день краще присвятити справам глобальним – від них залежатиме ваше майбутнє, а все інше можна поки що відкласти.
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