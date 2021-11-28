Гороскоп на 29 листопада для всіх знаків зодіаку

Астрологічний прогноз на 29 листопада для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 29 листопада 2021 року. День обіцяє бути монотонним, розміреним і пасивним, і його краще провести у спокої та на самоті.

Гороскоп на 29 листопада для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Натхнення може з'явитися в найевідповідніший момент. Тож будьте готові до того, що воно вас відвідає. Дайте волю фантазії – винайти колесо у вас вже не вийде, але вдосконалити його ви зможете.

Гороскоп на 29 листопада для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Якщо ви сумніваєтеся в тому, що зможете відповідати за власні слова, краще промовчіть. Існує можливість схибити. А зайва підозрілість може образити оточуючих. Прислухайтеся до їхніх прохань.

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Гороскоп на 29 листопада для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

У вас найкраще виходитиме те, що пов'язано з фінансами. Ви навіть зможете взяти на себе вирішення чужих проблем, тільки обережно. Ваші колеги можуть висловити несподівану ідею – прислухайтеся до неї.

Гороскоп на 29 листопада для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Ви матимете всі підстави почуватися на висоті. Увійшовши в цю роль, постарайтеся привести свої справи у повний порядок. Від вас знадобиться практичність і раціоналізм. Можете навіть розраховувати на бонуси.

Гороскоп на 29 листопада для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Розслаблятись зараз явно не час. Якщо ви не хочете миритися із законами натовпу, дійте по-своєму, але майте на увазі, що вам доведеться відстоювати свою думку. У вас поки що мало однодумців.

Гороскоп на 29 листопада для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Намагайтеся завершити ті справи, які накопичилися останнім часом. Наразі це буде простіше зробити, ніж в інші дні. Не має сенсу звинувачувати когось у своїх промахах – усі претензії висувайте до себе.

Гороскоп на 29 листопада для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Не звертайте уваги на несхвальні висловлювання оточуючих на вашу адресу. Очевидно, це від заздрості. А сам день постарайтеся провести у спокійній обстановці. Так думати получиться більш плідно.

Гороскоп на 29 листопада для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Перекладіть на певний час тягар відповідальності на більш підходящі плечі. Вам потрібна пауза. Зате потім із новими силами ви зможете забрати всі свої і навіть чужі зобов'язання, якщо захочете.

Гороскоп на 29 листопада для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

У вас з'явиться шанс надолужити втрачене – вам видніше, у якій сфері. Ви зможете діяти швидко, алепри цьому особливо не поспішати. Перш ніж ухвалити остаточне рішення, вислухайте всіх, хто хоче вам допомогти.

Гороскоп на 29 листопада для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Своєю таємничістю та зануренням у себе ви привернете до себе цікавих. Ваші добрі наміри ризикують перетворитися на помилку, тож краще не робити жодних серйозних кроків та дій.

Гороскоп на 29 листопада для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Обмірковуйте свої можливості, а не зобов'язання. Це більш приємне заняття, яке до того ж додасть вам впевненості у собі. Усі справи заплануйте на першу половину дня. А другу частину присвятіть собі.

Гороскоп на 29 листопада для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Ви можете бути не в курсі реального стану речей, і ваше втручання нашкодить насамперед вам самим. Отже, перш ніж щось робити, зберіть інформацію. На вас чекають приємні зміни.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.