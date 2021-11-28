Гороскоп на 29 листопада для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на 29 листопада 2021 року. День обіцяє бути монотонним, розміреним і пасивним, і його краще провести у спокої та на самоті.
Гороскоп на 29 листопада для Овна
Натхнення може з'явитися в найевідповідніший момент. Тож будьте готові до того, що воно вас відвідає. Дайте волю фантазії – винайти колесо у вас вже не вийде, але вдосконалити його ви зможете.
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Гороскоп на 29 листопада для Тельця
Якщо ви сумніваєтеся в тому, що зможете відповідати за власні слова, краще промовчіть. Існує можливість схибити. А зайва підозрілість може образити оточуючих. Прислухайтеся до їхніх прохань.
Гороскоп на 29 листопада для Близнят
У вас найкраще виходитиме те, що пов'язано з фінансами. Ви навіть зможете взяти на себе вирішення чужих проблем, тільки обережно. Ваші колеги можуть висловити несподівану ідею – прислухайтеся до неї.
Гороскоп на 29 листопада для Рака
Ви матимете всі підстави почуватися на висоті. Увійшовши в цю роль, постарайтеся привести свої справи у повний порядок. Від вас знадобиться практичність і раціоналізм. Можете навіть розраховувати на бонуси.
Гороскоп на 29 листопада для Лева
Розслаблятись зараз явно не час. Якщо ви не хочете миритися із законами натовпу, дійте по-своєму, але майте на увазі, що вам доведеться відстоювати свою думку. У вас поки що мало однодумців.
Гороскоп на 29 листопада для Діви
Намагайтеся завершити ті справи, які накопичилися останнім часом. Наразі це буде простіше зробити, ніж в інші дні. Не має сенсу звинувачувати когось у своїх промахах – усі претензії висувайте до себе.
Гороскоп на 29 листопада для Терезів
Не звертайте уваги на несхвальні висловлювання оточуючих на вашу адресу. Очевидно, це від заздрості. А сам день постарайтеся провести у спокійній обстановці. Так думати получиться більш плідно.
Гороскоп на 29 листопада для Скорпіона
Перекладіть на певний час тягар відповідальності на більш підходящі плечі. Вам потрібна пауза. Зате потім із новими силами ви зможете забрати всі свої і навіть чужі зобов'язання, якщо захочете.
Гороскоп на 29 листопада для Стрільця
У вас з'явиться шанс надолужити втрачене – вам видніше, у якій сфері. Ви зможете діяти швидко, алепри цьому особливо не поспішати. Перш ніж ухвалити остаточне рішення, вислухайте всіх, хто хоче вам допомогти.
Гороскоп на 29 листопада для Козорога
Своєю таємничістю та зануренням у себе ви привернете до себе цікавих. Ваші добрі наміри ризикують перетворитися на помилку, тож краще не робити жодних серйозних кроків та дій.
Гороскоп на 29 листопада для Водолія
Обмірковуйте свої можливості, а не зобов'язання. Це більш приємне заняття, яке до того ж додасть вам впевненості у собі. Усі справи заплануйте на першу половину дня. А другу частину присвятіть собі.
Гороскоп на 29 листопада для Риб
Ви можете бути не в курсі реального стану речей, і ваше втручання нашкодить насамперед вам самим. Отже, перш ніж щось робити, зберіть інформацію. На вас чекають приємні зміни.
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