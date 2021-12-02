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Гороскоп на 3 грудня для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
2 грудня, 18:00
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Астрологічний прогноз на 3 грудня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 3 грудня 2021 року. Настає непростий і провокаційний період, коли важко утриматися від спокус, а правильні рішення приходитимуть із запізненням.

Гороскоп на 3 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Якщо ви докладете хоча б невеликі розумові зусилля, то можете подолати невдачі дня. Вже надвечір все буде в нормі. Не давайте порожніх обіцянок, інакше вам буде складно впоратися з поставленим завданням.

Гороскоп на 3 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

День не обіцяє бути безхмарним – швидше навпаки, ви будете всім незадоволені. Вам корисно побути наодинці зі своїми думками – ніхто вас не турбуватиме. Тож можете поміркувати про життя.

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Гороскоп на 3 грудня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Якщо сьогодні хтось поставить під сумнів розумність ваших дій, ви з легкістю можете довести, що правда на вашому боці. Але це не найкращий момент для зміни звичного іміджу.

Гороскоп на 3 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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У світі ніхто не може вважати себе по-справжньому вільним. Багато чого з того, що ви задумали цього дня, так і залишиться в планах. Але не опускайте руки: надвечір може виявитися, що так навіть краще.

Гороскоп на 3 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Цей день не пройде даремно, якщо ви поринете у світ почуттів і навіть дозволите собі закохатися. Це найкраще рішення для вас – насолоджуйтесь і радійте життю. А ось робота чомусь валитиметься з рук.

Гороскоп на 3 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Нікуди ваша робота від вас не дінеться, заспокойтесь. Краще вас із нею все одно ніхто не впорається, а можливі неприємності – це тимчасове явище. Ви явно потребуєте відпочинку, тож чекайте заслужених вихідних.

Гороскоп на 3 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Вам слід приховувати справжні почуття за усмішкою. А все, що накипіло у вас на душі, доведеться висловити, але не зараз. Не метушіться і спокійно все обміркуйте. Можливо, ви втрачаєте щось важливе.

Гороскоп на 3 грудня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Безшабашний настрій цього дня може зіграти з вами злий жарт. Постарайтеся використовувати енергію, що накопичилася, в мирних цілях. А ось зберегти секрети ви не зможете – у вас на обличчі все написано.

Гороскоп на 3 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Ви занадто багато часу приділяєте переживанням через події, які сталися вже доволі давно. Отримайте з цього відповідний урок і просто забудьте. Вас ніхто за це не дорікатиме.

Гороскоп на 3 грудня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Дисциплінованість цього дня збільшить шанси успішного завершення справ. Прислухайтеся до того, що про вас говорять довкола. Перш ніж образитися на весь світ, подумайте, можливо люди в чомусь мають рацію.

Гороскоп на 3 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Саме час зайнятися чимось новим. Ви отримаєте від цього величезне задоволення. І не звертайте уваги на заздрісників. Прислухайтеся до себе та розберіться, чого ви насправді хочете.

Гороскоп на 3 грудня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

У вас є гарний шанс зловити те, що так довго вам не піддавалося. Зберіться та дійте швидко, поки опонент втратив пильність. Вам допоможуть чужі поради розумних та незацікавлених осіб.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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