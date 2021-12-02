Гороскоп на 3 грудня для всіх знаків зодіаку

Астрологічний прогноз на 3 грудня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 3 грудня 2021 року. Настає непростий і провокаційний період, коли важко утриматися від спокус, а правильні рішення приходитимуть із запізненням.

Гороскоп на 3 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Якщо ви докладете хоча б невеликі розумові зусилля, то можете подолати невдачі дня. Вже надвечір все буде в нормі. Не давайте порожніх обіцянок, інакше вам буде складно впоратися з поставленим завданням.

Гороскоп на 3 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

День не обіцяє бути безхмарним – швидше навпаки, ви будете всім незадоволені. Вам корисно побути наодинці зі своїми думками – ніхто вас не турбуватиме. Тож можете поміркувати про життя.

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Гороскоп на 3 грудня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Якщо сьогодні хтось поставить під сумнів розумність ваших дій, ви з легкістю можете довести, що правда на вашому боці. Але це не найкращий момент для зміни звичного іміджу.

Гороскоп на 3 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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У світі ніхто не може вважати себе по-справжньому вільним. Багато чого з того, що ви задумали цього дня, так і залишиться в планах. Але не опускайте руки: надвечір може виявитися, що так навіть краще.

Гороскоп на 3 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Цей день не пройде даремно, якщо ви поринете у світ почуттів і навіть дозволите собі закохатися. Це найкраще рішення для вас – насолоджуйтесь і радійте життю. А ось робота чомусь валитиметься з рук.

Гороскоп на 3 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Нікуди ваша робота від вас не дінеться, заспокойтесь. Краще вас із нею все одно ніхто не впорається, а можливі неприємності – це тимчасове явище. Ви явно потребуєте відпочинку, тож чекайте заслужених вихідних.

Гороскоп на 3 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Вам слід приховувати справжні почуття за усмішкою. А все, що накипіло у вас на душі, доведеться висловити, але не зараз. Не метушіться і спокійно все обміркуйте. Можливо, ви втрачаєте щось важливе.

Гороскоп на 3 грудня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Безшабашний настрій цього дня може зіграти з вами злий жарт. Постарайтеся використовувати енергію, що накопичилася, в мирних цілях. А ось зберегти секрети ви не зможете – у вас на обличчі все написано.

Гороскоп на 3 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Ви занадто багато часу приділяєте переживанням через події, які сталися вже доволі давно. Отримайте з цього відповідний урок і просто забудьте. Вас ніхто за це не дорікатиме.

Гороскоп на 3 грудня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Дисциплінованість цього дня збільшить шанси успішного завершення справ. Прислухайтеся до того, що про вас говорять довкола. Перш ніж образитися на весь світ, подумайте, можливо люди в чомусь мають рацію.

Гороскоп на 3 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Саме час зайнятися чимось новим. Ви отримаєте від цього величезне задоволення. І не звертайте уваги на заздрісників. Прислухайтеся до себе та розберіться, чого ви насправді хочете.

Гороскоп на 3 грудня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

У вас є гарний шанс зловити те, що так довго вам не піддавалося. Зберіться та дійте швидко, поки опонент втратив пильність. Вам допоможуть чужі поради розумних та незацікавлених осіб.

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