Гороскоп на 30 грудня для всіх знаків зодіаку

Астрологічний прогноз на 30 грудня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 30 грудня 2021 року. Настає досволі метушливий день, коли можна багато чого хотіти, але так само мало встигнути – але це і зрозуміло наприкінці року.

Гороскоп на 30 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Якщо вас раптом приймуть за когось іншого – не засмучуйтесь. Можливо, саме ви й зможете допомогти людині, яка обізналася. Такі зустрічі та переплетення ситуацій можуть бути не випадковими.

Гороскоп на 30 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Цей день найкраще провести із сім'єю у приємній метушні та підготовці до свята, якщо є можливість. А якщо ні, то хоча б прийдіть з роботи раніше, щоб зробити видимість участі у спільній справі.

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Гороскоп на 30 грудня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Намагайтеся утриматися від своїх коментарів оточуючим, наскільки незначними здаються вам їхні турботи. Насправді ви їх трохи недооцінюєте. І зрозумієте свою помилку під час свята.

Гороскоп на 30 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Вам доведеться попрацювати, щоб досягти бажаного результату – адже він того вартий. Пам'ятайте, що під лежачий камінь вода не тече. Натомість, виконавши всі заплановані справи, ви відчуєте себе героєм.

Гороскоп на 30 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Ваш зовнішній вигляд матиме велике значення. Навіть якщо ви не дуже впевнені в собі, ви зобов'язані демонструвати оточуючим повний спокій та умиротворення. Лібідо від цього лише виграє.

Гороскоп на 30 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Цього дня має статися щось несподіване. Причому ви будете раді такому повороту подій. Хтось приміряє на себе роль чарівника і виконає ваше бажання. Тільки голову не губіть від щастя.

Гороскоп на 30 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Приготуйтеся до того, що ви маєте слухати чийсь довгий і стомлюючий монолог. І не позіхайте в обличчя співрозмовнику. Іноді доводиться виконувати роль втішного жилета – вам будуть за це вдячні.

Гороскоп на 30 грудня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Робіть те, що вважаєте за потрібне, і можете навіть не звертати увагу на тих, хто шепочеться у вас за спиною. Вони вам ніяк не зможуть нашкодити, хіба що позаздрять, але це пусте. Просто відпустіть ситуацію.

Гороскоп на 30 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Швидше за все, вас мучить почуття незадоволеності – ви здатні на більше, але чомусь не реалізували свій потенціал. Спробуйте виправити ситуацію, але не надто кардинальним чином.

Гороскоп на 30 грудня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Подумайте про своє здоров'я – не ігноруйте його і не пускайте все на самоплив. А для того, щоби без вас нічого не вийшло з ладу, не зламалися плани і не обрушилися рожеві замки, залучайте колективний розум.

Гороскоп на 30 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

На вас нападе лінь, позбутися якої самостійно ви не зможете. Кличте на допомогу близьких, бо всі напрацювання напередодні свят пропадуть дарма. Не дайте себе зламати власним недолікам.

Гороскоп на 30 грудня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Ви добре працюєте як самостійно, так і в компанії з іншими. Тож настає чудовий момент, щоб підбити підсумки та похвалити себе і своїх однодумців – ви на це заслужили.

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