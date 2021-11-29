Гороскоп на 30 листопада для всіх знаків зодіаку

Астрологічний прогноз на 30 листопада для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 30 листопада 2021 року. Починається заморочливий і метушливий період, коли краще помовчати і не вплутуватися в конфлікти.

Гороскоп на 30 листопада для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Проведіть день, отримавши користь, інакше неприпустимо прогаяти хоча б одну з можливостей, наданих вам. Ви допоможете не лише собі й направите хід думок колег у потрібне русло.

Гороскоп на 30 листопада для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Вашої енергії вистачить на все. Але важливо її витратити, інакше ви просто не зможете заснути. Тільки постарайтеся у процесі нічого не зруйнувати. За вашого великого бажання ніхто і ніщо не стане на вашому шляху.

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Гороскоп на 30 листопада для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Це не найкращий день для вдосконалення навичок, навіть якщо ви докладете максимум зусиль. Правильним рішенням буде трохи відпочити. Незабаром відкриються нові можливості для вашої основної діяльності.

Гороскоп на 30 листопада для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Найімовірніше, ви єдина людина у всьому колективі, яка точно знає, що потрібно робити. Тільки нікому не нав'язуйте свою думку. Більше довіряйте собі й не поспішайте з рішенням.

Гороскоп на 30 листопада для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Постарайтеся триматися подалі від великого скупчення людей. Також вам ні до чого вступати у конфлікти чи суперечки. А ось думка потенційних однодумців вам буде вкрай цікава та корисна.

Гороскоп на 30 листопада для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Якщо ви не хочете посваритись із родичами, проведіть цей день подалі від дому. А ще відкладіть справи – цього дня не потрібні активні дії, вам ще знадобляться свіжі сили.

Гороскоп на 30 листопада для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Поринайте в себе, творіть, обмірковуйте і плануйте – у вас це чудово вийде. І навіть якщо робота не принесе миттєвого позитивного результату, не впадайте у відчай – він від вас нікуди не подінеться.

Гороскоп на 30 листопада для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Ви самі заганяєте себе в якісь межі, хоча перед вами відкриваються численні можливості. Вибирайте ту, яка більше до вподоби. А ось планування відкладіть на інший період, щоб не збивало з пантелику.

Гороскоп на 30 листопада для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Вдалий день, щоб почати пошуки чогось давно втраченого. Постарайтеся не давати волю емоціям, інакше вони вам заважатимуть. Справи, розпочаті минулого тижня, підуть ще активніше, тільки не лінуйтеся.

Гороскоп на 30 листопада для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Тільки від вашого бажання залежить, якими барвами буде розмальовано ваш світ. Знайдіть час, щоб сходити в гості або запросіть друзів до себе. Але не витрачайте свої сили на дрібниці та другорядні завдання.

Гороскоп на 30 листопада для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Постарайтеся упорядкувати думки і почуття. Дійте активно та швидко – тоді ви все встигнете. Однак ваші бажання мають збігатися з можливостями. Інакше навіть не варто розпочинати роботу.

Гороскоп на 30 листопада для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Не чекайте, доки прийде бажання працювати – ви ризикуєте просидіти без жодного результату. Бажання з'явиться під час процесу. Вас чекають численні питання, які вимагатимуть негайної відповіді.

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