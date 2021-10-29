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Гороскоп на 30 жовтня для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
29 жовтня, 18:04
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Астрологічний прогноз на 30 жовтня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 30 жовтня 2021 року. Настає день мудрості, спокою та сили, коли сприятливо займатися новими справами, але не забувати про законний відпочинок.

Гороскоп на 30 жовтня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Ніхто не ідеальний, і ви також. Тож вам доведеться визнати свою неправоту. Перш ніж розгортати вітрила, перевірте напрямок і силу вітру. Можливо, він потягне вас не туди, куди б вам хотілося.

Гороскоп на 30 жовтня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Цей день буде напруженим та активним. Перед вами стоїть доволі непросте завдання: чекає розмова, яку буде складно підтримати. Вам доведеться витратити чимало сил, щоб вибратися із центру подій.

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Гороскоп на 30 жовтня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Ви відчуєте приплив сил та енергії для вирішення багатьох цікавих справ, тож не відлинюйте та не опускайте руки. Спробуйте діяти, не привертаючи увагу тих людей, кого не хотіли би бачити.

Гороскоп на 30 жовтня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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День буде довгим і стомлюючим, але не позбавленим певної привабливості. Намагайтеся вибудувати свої плани таким чином, щоб їх у потрібний момент можна було безболісно перекроїти.

Гороскоп на 30 жовтня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Будьте рішучими і не втрачайте надії на краще. Вам буде корисно спробувати щось нове. Проявіть трохи завзятості та наполегливості – і вам вдасться досягти хороших результатів.

Гороскоп на 30 жовтня для Діви.

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Тільки визнавши свої помилки, ви зможете знайти вихід із ситуації. Але думати та ухвалювати рішення доведеться без сторонньої допомоги. Ви захочете поринути в емоції високі, глибокі та з легким відтінком ностальгії.

Гороскоп на 30 жовтня для Терезів

Терези (24 вересня – 30 жовтня)
Терези (24 вересня – 30 жовтня) / Фото: Сьогодні

Не піддавайтеся впливу негативних емоцій, особливо чужих. Так ви ризикуєте зробити помилку. Вам знадобиться твереза та холодна голова. Не варто у цей день звітувати ні перед ким, окрім себе самого.

Гороскоп на 30 жовтня для Скорпіона

Скорпіон (30 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (30 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Ви будете сьогодні активними, енергійними і з легкістю зможете вирішити навіть найскладніші питання. Щоправда, таку репутацію буде непросто підтримувати у майбутньому. Але здивувати близьких ви все ж таки зумієте.

Гороскоп на 30 жовтня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Цей день, зрозуміло, призначений для відпочинку, але найкраще вибрати собі якийсь інтелектуально-активний його варіант. Присвятіть день цікавій справі. А від звичної роботи корисно відпочити.

Гороскоп на 30 жовтня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Перед тим як поринете у ледарство вихідного дня, постарайтеся завершити всі нагальні справи. А ось нове заняття забере купу нервів, сил, енергії, зате наповнить день змістом.

Гороскоп на 30 жовтня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Вами рухають слабко контрольовані емоції, що, як ви розумієте, не дуже добре. Найкраще провести день у компанії людей, які зможуть вас розважити та подбати. Не думайте про майбутні плани.

Гороскоп на 30 жовтня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Зі сторонніх розмов ви дізнаєтеся про те, що вам слід було знати набагато раніше. Не уникайте цих розмов, але намагайтеся тримати себе в руках. Розслабитися та зняти стрес допоможе приємна книга чи фільм.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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