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Гороскоп на 4 грудня для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
3 грудня, 18:00
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Астрологічний прогноз на 4 грудня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 4 грудня 2021 року. Це буде чудовий день, який підходить для всепрощення, налагодження стосунків і планування нових справ.

Гороскоп на 4 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Якщо хтось не поділяє вашу думку – це не привід доводити свою правоту. Тримайте себе в руках та краще працюйте над ідеями. Перш ніж вийти з дому, перевірте, чи не забули ви мобільний телефон.

Гороскоп на 4 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Ви занадто багато говоритимете – від цього оточуючі можуть втомитися. Щоб дізнатися думку слухачів, потрібно хоч іноді робити паузи в словесному потоці. А ось від ваших корисних порад ніхто не відмовиться.

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Гороскоп на 4 грудня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Ви ризикуєте проявити таку безтурботність, що не побачите неприємність, яка насувається. Не відмовляючись від довгоочікуваного відпочинку, постарайтеся робити все те саме, але з відкритими очима та вухами.

Гороскоп на 4 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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На вас чекає не зовсім звичайний вихідний. Не варто шукати каверзу в запропонованій вам допомозі – вона йде від щирого серця. Погоджуйтесь та приймайте те, що вам дають. Але не забувайте про почуття подяки.

Гороскоп на 4 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Одного загаданого бажання буде явно мало – тому підкріплюйте його діями. Не бійтеся робити перший крок – вам обов'язково пощастить, а ось під лежачий камінь, навіть дуже гарний, вода не потече.

Гороскоп на 4 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Вас відвідає натхнення та осінить геніальна думка. Принаймні, ви так вважатимете. Ви зможете зрозуміти, в якому напрямку краще рухатись далі. Намагайтеся не відхилятися від наміченого курсу.

Гороскоп на 4 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Вам буде протипоказаний пасивний відпочинок. Чим енергійніше ви почнете цей день, тим більше задоволення він вам принесе. Експериментуйте на втіху і не відмовляйтеся від нововведень.

Гороскоп на 4 грудня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Якщо ви не знаєте, куди витратити гроші, зверніться по допомогу до своєї половинки. Разом ви знайдете гідне застосування. Ваші жарти можуть неправильно тлумачити – уникайте двозначності у висловлюваннях.

Гороскоп на 4 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

День обіцяє бути насиченим усілякими подіями. Якщо хочете зробити невелику паузу, доведеться головно заявити про своє бажання. Намагайтеся не переохолоджуватися, щоб не звалитися.

Гороскоп на 4 грудня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Ви випромінюєте оптимізм і зможете підняти настрій будь-кому. Найкращий варіант для вас – почекати, поки до вас звернуться по допомогу або за порадою. Це чудовий день, щоб налагодити стосунки із сім'єю.

Гороскоп на 4 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Пам'ятайте, що від вашої думки багато що залежить. Це буде гарний день для планування нових справ і якихось змін у найближчому майбутньому. І поменше прислухайтеся до чужих порад – у вас є своя голова.

Гороскоп на 4 грудня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Успіх цього вихідного буде на вашому боці. У вас з'явиться авторитет і ви зможете переконати оточуючих у власній правоті. Але обов'язково знайдіть час для відпочинку та релаксу.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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