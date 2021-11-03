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Гороскоп на 4 листопада для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
3 листопада, 18:00
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Астрологічний прогноз на 4 листопада для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 4 листопада 2021 року. Настає непростий день молодика коли сприятливо займатися плануванням нових справ.

Гороскоп на 4 листопада для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Жодних конкретних дій робити не потрібно. Це буде чудовий день для роздумів та побудови далекосяжних планів. Особливо якщо ви хочете дізнатися багато нового, корисного, цікавого.

Гороскоп на 4 листопада для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Вчіться отримувати задоволення від роботи. А якщо ні, то змінюйте її на те, що вам більше подобається. Мріяти, звісно, не шкідливо – саме зараз цим варто зайнятися, а вже потім повертатися в реальність.

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Гороскоп на 4 листопада для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

У вас є шанс допомогти друзям чи колегам гарною порадою. Будьте більш прихильні до оточуючих, не приховуйте від них знання. За вашої активної участі довкола вас можуть відбутися великі зміни.

Гороскоп на 4 листопада для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Вам представиться дуже зручна можливість покращити своє становище. Але її треба розгледіти і попрацювати, бо сама в руки не дасться. Не зліться і не ображайтеся на жарти – краще вдайте, що нічого не помітили.

Гороскоп на 4 листопада для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Дайте близьким і рідним зрозуміти, наскільки вони багато значать у вашому житті, і вони будуть просто щасливі догодити. Можливо, ви відчуватимете проблеми у спілкуванні з оточуючими. Але не скочуйтеся до сварок та розбірок.

Гороскоп на 4 листопада для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Стережіться розмов на суперечливі теми – вони можуть перерости на справжні баталії, а вам зараз це зовсім ні до чого. На вас чекає цікавий вечір. Підготуйтеся до нього ґрунтовно – це у ваших інтересах.

Гороскоп на 4 листопада для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Ваше завдання на цей день – уберегти близьких від неприємностей. Але при цьому постарайтеся не вплутуватися в жодні авантюри, ризикові заходи та нові проекти. Не варто недооцінювати проблему вибору.

Гороскоп на 4 листопада для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 24 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 24 листопада) / Фото: Сьогодні

День забере багато сил та енергії, і ця обставина може вас засмутити. Присвятіть більше часу будинку та сім'ї, наскільки це можливо. Але не робіть великих покупок – є ризик, що вони будуть не надто вдалими.

Гороскоп на 4 листопада для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Якщо ви займатиметеся творчою, а не рутинною роботою, від цього виграє весь колектив. Подумайте про плани на майбутнє, можливо, вам варто змінити сферу діяльності. Все, що буде зроблено, буде правильним.

Гороскоп на 4 листопада для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Спробуйте перестати думати про те, як краще піднести інформацію, а займіться натомість її змістом. Важливо бути максимально уважними. Велика ймовірність зробити помилки, за які доведеться відповідати.

Гороскоп на 4 листопада для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Перестаньте займатися самоїдством. Якщо хтось не послухався вашої поради і отримав неприємності – це вже не ваша вина. Не плануйте жодних особистих справ, краще займіть день цікавою роботою.

Гороскоп на 4 листопада для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Зірки прихильні, але не чекайте, що все буде подано на блюдечку з блакитною облямівкою. Якщо ви вирішили завоювати чиюсь увагу, будьте готові до того, що вам можуть перешкодити люди та обставини.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік:

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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