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Гороскоп на 5 грудня для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
4 грудня, 18:00
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Астрологічний прогноз на 5 грудня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 5 грудня 2021 року. День буде сприятливий для вичікування та накопичення сил на нові звершення.

Гороскоп на 5 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Ви маєте непростий вибір, що стосується особистих взаємин. Плата за фізичний і моральний відпочинок може здатися вам надто високою. Вирішувати вам, але за бажання можете порадитися з близькими.

Гороскоп на 5 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Радійте: ваші бажання найближчим часом можуть стати реальністю. Але для цього потрібно правильно їх збудувати. Залишилося, в принципі, не так вже й багато: написати план дій і чітко йому слідувати.

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Гороскоп на 5 грудня для Близнюків

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Якщо ви розраховуєте відстрочити свій відпочинок заради роботи, то підготуйте собі якесь затишне містечко. Інакше сім'я вам просто не дасть плідно попрацювати, та ще й образиться за ваше відлинювання.

Гороскоп на 5 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Не думайте палити мости. Це зараз вам раптом захотілося повної свободи, а через кілька днів ви гарантовано вирішите все повернути назад. Можете спробувати казати загадками, щоб не всі вас розуміли.

Гороскоп на 5 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Ви не вперше опиняєтеся в ситуації, коли справ – купа, а часу не вистачає, і доводиться забирати шматок вихідного дня. Не скаржіться на життя, потрусіть шевелюрою і швидше розгрібайте свої завали.

Гороскоп на 5 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Ні під кого не підлаштовуйтеся, дійте так, як вважаєте за потрібне саме ви, – це і буде найправильнішим рішенням. Довіртеся своїй інтуїції, а ось логіка цього дня буде геть відсутня.

Гороскоп на 5 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

В основі будь-яких стосунків є якісь умовності та отримання певної вигоди. Пам'ятайте про це, коли щось комусь обіцяєте. Цього дня буде важливим не те, що ви говорите, а те, як ви слухаєте.

Гороскоп на 5 грудня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Намагайтеся провести цей день у колективі. Не гнівайтесь на тих, хто намагається вплинути на вашу думку. Вони не бажають вам зла, тому навпаки, слухайте уважно, і ви дізнаєтеся щось дуже важливе для себе.

Гороскоп на 5 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Вас трохи побалували зайвою увагою, тому тепер доведеться звикати до того, що до вас ставляться як до звичайної людини. Насправді день обіцяє бути спокійним, розміреним і трохи лінивим.

Гороскоп на 5 грудня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Відкиньте геть сумніви та увімкніть природну харизму. У вас все вийде, потрібно лише повірити у себе та спробувати. Ваші можливості перевершуватимуть бажання – і це виявиться заразним для всіх.

Гороскоп на 5 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Ви зможете перемогти свою нудьгу і разом із близькими відсвяткувати цю перемогу. Причому зробити це доволі легко. Іноді як експеримент можна дозволити оточуючим вплинути на свою думку.

Гороскоп на 5 грудня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Цього дня на вас чекає якась нова подія. Але якщо ви не знаєте, як на неї реагувати, просто будьте максимально природними. Головне – генерувати оптимізм і і не вдавати з себе слабкої людини.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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