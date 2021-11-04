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Гороскоп на 5 листопада для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
4 листопада, 18:00
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Астрологічний прогноз на 5 листопада для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 5 листопада 2021 року. Після минулого молодика ще зарано реалізовувати плани, проте день буде сприятливим для вичікування і накопичення сил на нові звершення.

Гороскоп на 5 листопада для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Ви побачите те, що приховано від інших очей. Але якщо ця ситуація може завдати шкоди оточуючим, то краще нею не користуватися. Випливе або виявиться щось давно забуте – втрачена річ чи зневірене почуття.

Гороскоп на 5 листопада для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

У вашому оточенні будуть одні порадники та доброзичливці. На них можна розраховувати, але не варто розслаблятися. Не давайте сьогодні порожніх обіцянок, бо згодом вам їх неодноразово пригадають.

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Гороскоп на 5 листопада для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Не давайте волю поганим емоціям, інакше втратите те, що маєте і що так цінуєте. Подумайте, чи настільки важлива для вас така розрядка. Постарайтеся скористатися властивим вам даром переконання.

Гороскоп на 5 листопада для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Ви дарма недооцінюєте свої таланти та можливості. Перед вами відчинені всі двері, залишилося тільки набратися сміливості та увійти. Незамінних людей достатньо, а ось незамінних речей набагато менше.

Гороскоп на 5 листопада для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Не варто змінювати ситуацію, головне – розібратися у ній та пристосуватися. Подібна тактика обійдеться набагато меншими зусиллями, проте принесе більше користі. Прислухайтеся до голосу свідомості.

Гороскоп на 5 листопада для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Ваша голова зайнята не тим, чим потрібно, а тому ви не в змозі думати про інші, не менш важливі речі. Цього дня здійсниться те, на що ви так довго сподівалися. У ваших силах мрію зробити дійсністю.

Гороскоп на 5 листопада для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Прислухайтеся до того, що каже ваш співрозмовник. Можливо, спілкуючись на абстрактні теми, він зможе передати вам щось важливе. Намагайтеся зав'язати нові або відновити старі знайомства – вони вам незабаром знадобляться.

Гороскоп на 5 листопада для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Ваші наміри благородні та гідні поваги, ось тільки час для їхнього здійснення ще не настав. Відкладіть ненадовго впровадження своїх планів, будьте терплячі. А ось переговори цього дня будуть важливими.

Гороскоп на 5 листопада для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Не зациклюйтесь на старих принципах і ви будете непереможні. Особливо якщо увімкнете оптимізм і не піддастеся на провокації своїх опонентів чи суперників. Вам зрадіє будь-яка компанія.

Гороскоп на 5 листопада для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Не слухайте того, що говорять за вашою спиною – швидше за все вам просто заздрять. У вас є своя голова на плечах, тож дійте як забажаєте. Все, що ви скажете, матиме далекосяжні наслідки.

Гороскоп на 5 листопада для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Очікується якась значуща подія, що здатна докорінно змінити ваші плани. Тому їх краще не будувати, щоби потім не розчаруватися. Постарайтеся оптимізувати та полегшити свою роботу.

Гороскоп на 5 листопада для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

У вас з'явиться реальний шанс у цей день придбати щось довговічне. Це може бути річ, стан душі чи стосунки – на ваш вибір. Проте постарайтеся, щоб це не виявилося, наприклад, хворобою.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік:

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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