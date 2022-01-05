Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇰🇿 Майдан у Казахстані ⚡ У Харкові обвалився будинок ⚽ Челсі - Тоттенгем: онлайн 💼 Політичні прогнози 2022

Handmade сніжинки

Ворожимо на Різдво

Декор з мандарин

Ялинкові прикраси

Піст до Різдва

Календар подарунків
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Гороскоп на 6 січня для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 січня, 18:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Астрологічний прогноз на 6 січня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 6 січня 2022 року. Якщо ви налаштовані на світ відкрито та щиро, то він відповість вам взаємністю. Настає день творчості та реалізації задуманого.

Гороскоп на 6 січня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

Реклама

На вас чекає забавна пригода. Але вона має єдиний мінус – вона може виявитися дещо дорогою і напружить ваш гаманець. Але згодом вам буде про що згадати.

Гороскоп на 6 січня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

У першій половині дня ви буде занадто зайняті і чомусь саме в цей момент ви будете потрібні всім. Зате вечір зможете провести у спокійній та душевній обстановці – вас ніхто не потурбує.

Реклама

Гороскоп на 6 січня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Намагайтеся не конфліктувати з оточуючими, особливо з колегами та начальством. Вони будуть налаштовані агресивно до вас. Тож рахуйте до десяти і проявляйте повний спокій.

Гороскоп на 6 січня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Реклама

Якщо ви випадково натякнете колегам про свої слабкі місця та вразливість – чекайте на неприємності. Краще тримайте язик за зубами, а самі зуби стисніть, інакше на вас їздитимуть до самого вечора.

Гороскоп на 6 січня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Ви можете без особливих втрат перенести будь-яку бурю – хоч на роботі з колегами, хоч у власній склянці. Але набагато простіше в неї взагалі не потрапляти, а запобігти від самого початку.

Гороскоп на 6 січня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Нікуди не поспішайте, ви все встигнете зробити і потрапити до всіх потрібних місць. А ось від зайвої метушні та поспіху може серйозно постраждати якість виконуваної роботи. Тоді доведеться все переробляти.

Гороскоп на 6 січня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Прислухайтеся до себе: вами рухають сліпі емоції, які ні на чому не засновані. Найкраще цей день провести в компанії людей, які про вас подбають. Не витайте у хмарах, а вибирайте лише реальні ідеї.

Гороскоп на 6 січня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Вам легко вдасться бути душею компанії, і люди з радістю підтримають вас у ваших починаннях. Але якщо нікого поряд із вами не виявиться, то свої думки вам все ж таки варто записати – знадобляться.

Гороскоп на 6 січня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Все, що роблять ваші колеги, бажано перевірити хоча б на цьому етапі. Не варто покладатися на успіх – він може бути мінливим, і ви залишитеся ні з чим. Продумайте шляхи відступу.

Гороскоп на 6 січня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

У цей день у вас з'явиться велика можливість завести нових друзів. Будьте відкриті у спілкуванні – це завжди високо цінується. При цьому не поспішайте розповідати про себе, краще побудьте уважним слухачем.

Гороскоп на 6 січня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Бажано поспішити з усіма справами, які ви з якихось причин не встигли завершити. Тому що в інший день у вас будуть вже зовсім інші турботи та плани – так накопичуються борги.

Гороскоп на 6 січня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Не перебільшуйте своїх проблем і не робіть із мухи слона. Це нерозумно. У вас зараз немає нерозв'язаних ситуацій, потрібно просто розібратися в питанні, і все незабаром стане на свої місця.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
#людина_цього_дня
5 січня. Умберто Еко. 90 років тому (1932) в італійській Алессандрії народився вчений, філософ та письменник, автор культових творів “Ім'я Рози”, “Маятник Фуко”, “Баудоліно” Умберто Еко…
На зустріч із героєм!
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
Місячний календар на тиждень
3 - 9 січня
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у січні
Місячний календар
Що треба робити?

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти