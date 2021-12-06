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Гороскоп на 7 грудня для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
6 грудня, 18:00
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Астрологічний прогноз на 7 грудня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 7 грудня 2021 року. На багатьох знаків зодіаку чекає непростий день, повний спокус, перед якими важко встояти, але про що незабаром доведеться шкодувати.

Гороскоп на 7 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Запасіться терпінням, тому що на вас чекає напружений день. Саме вам доведеться мирити дві протиборчі сторони. Це непросто, але ваше спілкування з колегами чи членами сім'ї дасть гарні результати.

Гороскоп на 7 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Цього дня ви можете займатись усім, чим захочете. У гіршому випадку на вас чекає легке розчарування, від якого незабаром не залишиться і сліду. Клопоти будуть приємними, а зміни у житті – на краще.

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Гороскоп на 7 грудня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Не варто боятися і ховатися від проблем – вони вирішуються. Цілком можливо, що якісь давні справи почнуть приносити свої плоди. Вам вирішувати, що із цим робити. Але нудьгувати вам точно не доведеться.

Гороскоп на 7 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Будьте готові до того, що вас спробують зробити винними, причому не лише на роботі, а й удома. Порада дня: просто запасіться терпінням та увімкніть фоном внутрішню музику. Чого точно не варто робити – то це переживати.

Гороскоп на 7 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Якщо ви любите витрачати гроші, то зараз, навпаки, потрібно зайнятися їхнім накопиченням. У цьому випадку вам буде гарантовано виграш. До речі, зверніть увагу на сигнали Долі: до вас надійде приваблива пропозиція.

Гороскоп на 7 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Не чекайте на нові підтвердження своїх сумнівів. Можна все виправити, якщо діяти швидко, не відкладаючи потім. Вам доведеться взятися за себе і почати вести здоровий спосіб життя через "не можу".

Гороскоп на 7 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Цього дня ви отримаєте нехай і невелику, але важливу перемогу. Вам буде гарантована пошана оточуючих. Не уникайте розмов – вони будуть корисними, насамперед вам, і ви почуєте цікаву інформацію.

Гороскоп на 7 грудня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Колектив покладає на вас велику відповідальність і надії, тому кинути все і піти убік не вдасться. Доведеться виправдати надану довіру. На завершення день принесе вам приємний подарунок.

Гороскоп на 7 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Намагайтеся нікого не посвячувати у свої плани. Можна просто перевести все у жарт, якщо вас дошкулятимуть із розпитуваннями. Те, що ще недавно здавалося вам складним, зараз раптом стане надзвичайно очевидним.

Гороскоп на 7 грудня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Вам надається унікальна можливість – у вигідному світлі продемонструвати свої гідності не лише колегам, а й начальству. Не витрачайте сили на вирішення дрібних проблем, вони незабаром відпадуть.

Гороскоп на 7 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Якщо ви зможете зібратися і зосередитись, то встигнете зробити все, що запланували на день. Потрібна допомога – не соромтеся попросити колег чи друзів, і вам не відмовлять. Це буде корисно для спільної справи.

Гороскоп на 7 грудня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Погані новини просто пропускайте повз вуха, тоді вони не зачеплять особисто вас. До того ж більша їх частина буде оманливою і вимагатиме додаткової перевірки. Вам і крім цього є чим займатися.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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