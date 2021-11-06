Гороскоп на 7 листопада для всіх знаків зодіаку

Астрологічний прогноз на 7 листопада для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 7 листопада 2021 року. Справжній вихідний день, коли нічим не хочеться займатися і легко піддатися спокусам.

Гороскоп на 7 листопада для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Не сперечайтеся з природою – це все одно марно. Кращепроявіть акуратність і уважність, інакше помилки будуть вам дорого коштувати. Велика ймовірність того, що частину дня доведеться провести за роботою.

Гороскоп на 7 листопада для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Якщо ви вирішили когось розіграти, то краще подбати про власне алібі, інакше вас викриють і не виключено, що навіть помстяться. Зате ви можете підкорити чиєсь серце двома-трьома витонченими фразами.

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Гороскоп на 7 листопада для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Ретельно підбирайте слова, тому що вас можуть неправильно зрозуміти і, відповідно, цитувати у спотвореному вигляді. День чудово підходить для романтичного побачення, яке надовго запам'ятається.

Гороскоп на 7 листопада для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Через незавершені раніше справи ви не зможете повноцінно відпочити. Тому закрийте всі питання або доручіть їх комусь зі свого оточення. Вам краще навіть не знати чужих секретів, якщо ви не вмієте їх зберігати.

Гороскоп на 7 листопада для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Гарний день для налагодження різноманітних контактів. Ви до кожної людини зможете знайти підхід, а навіть для зовсім непотрібної речі підберете застосування. При цьому ви в будь-якому випадку матимете рацію.

Гороскоп на 7 листопада для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Не треба перейматися через дрібниці – так ви все одно нічого не вирішите. Сядьте, заспокойтесь і обміркуйте ще раз більш детально. Як виявиться згодом – відповідь лежить на поверхні, потрібно лише розгледіти її.

Гороскоп на 7 листопада для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Цей день добре присвятити домашнім справам. Це принесе вам почуття задоволення та відверне від робочих питань. Постарайтеся оточити себе людьми, які можуть бути вам чимось корисні.

Гороскоп на 7 листопада для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Слушний час для укладання простих і вигідних угод. Але не морочтеся із серйозними речами та довгостроковими планами. Вам постійно хтось заважатиме і плутатиметься під ногами.

Гороскоп на 7 листопада для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Навчіться довіряти думкам і почуттям інших людей, навіть якщо це чіпає ваше самолюбство. І постарайтеся утримати свої фантазії в рамках пристойності. На вас чекають зміни, але, швидше за все, не глобальні.

Гороскоп на 7 листопада для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

День буде плідним, якщо ви зможете правильно розподілити свою енергію та скласти план, якого будете дотримуватися. Найкраще дозвілля на вечір – вирушити в гості до друзів або родичів.

Гороскоп на 7 листопада для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Вам потрібно лише зробити здивований вигляд, коли оточуючі розкажуть про щось, нехай і давно вам відоме. Зірки прогнозують збагачення, щоправда, поки що невідомо, чи це будуть гроші чи досвід.

Гороскоп на 7 листопада для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Все, що вам потрібно у цей день – теплий плед і зручне крісло. Ніколи ви ще не цінували комфорт так, як зараз. Створіть собі затишну розслаблюючу атмосферу. І спробуйте взагалі нічого не робити.

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