Гороскоп на 9 грудня для всіх знаків зодіаку

Астрологи дали прогноз на 9 грудня 2021 року. Цього дня протипоказано комусь скаржитися на життя й обставини. Просто спробуйте поглянути на все під іншим кутом.
Гороскоп на 9 грудня для Овна
Велика ймовірність того, що ви звалите на себе вантаж, призначений не вам. Але ви з легкістю впораєтеся із роботою, а ваш оптимізм передасться людям. Загалом ви залишитеся задоволені собою.
Гороскоп на 9 грудня для Тельця
Не дивуйтеся, якщо цього дня раптово почнуть здійснюватися нездійсненні мрії. Ви так глибоко поринули у фантазії, що зовсім забули про реальність. Ризикуєте розчаруватися, коли повернетеся до неї.
Гороскоп на 9 грудня для Близнюків
Не змішуйте особисті стосунки з робочими, тому що можете потрапити у неприємну ситуацію. Постарайтеся розширити сферу своєї діяльності – в колишні рамки ви вже насилу вписуєтеся.
Гороскоп на 9 грудня для Рака
Часу на роздуми буде замало. Тож приготуйтеся до напруженого дня і заручіться чиєюсь підтримкою. Виберіть оптимальний для себе ритм роботи. А ось фінансові справи вирішуються на вашу користь.
Гороскоп на 9 грудня для Лева
У вас раптом спалахне напад невиправданих ревнощів. Намагайтеся із цим впоратися так, щоб ніхто не здогадався, інакше ризикуєте втратити об'єкт свого обожнювання. Отримана вами інформація є хибною.
Гороскоп на 9 грудня для Діви
Поводьтеся природно і говоріть тільки те, що вважаєте за потрібне, тому що будь-яка спроба зіграти виглядатиме фальшиво. Якщо світ стане в сірих фарбах, постарайтеся знайти заняття для душі.
Гороскоп на 9 грудня для Терезів
День буде сповнений несподіванок, здебільшого приємних. Докладіть зусиль для того, щоб вдалий для вас час не пройшов даремно, і не витрачайте його на формальності. Не вигадуйте собі зайвих проблем.
Гороскоп на 9 грудня для Скорпіона
Тримайте свою критичну думку при собі. Висловивши її оточуючим, ви нікому не принесете користі, у тому числі й собі. Цей день швидше призначений, щоб ви були уважним слухачем, а не оратором.
Гороскоп на 9 грудня для Стрільця
Про особисте життя цього дня доведеться забути та займатися чужими проблемами. Якщо ваш співрозмовник не прагне йти на контакт і спілкуватися, не поспішайте його позбутися – незабаром він дуже знадобиться.
Гороскоп на 9 грудня для Козорога
Найкращою нагородою для вас буде увага близької людини. Ви так довго йшли до своєї мети, що можете розгубитися, раптом досягнувши її. У вас накопичилися питання, на багато з яких ви отримаєте вичерпні відповіді.
Гороскоп на 9 грудня для Водолія
Цей день – не найвдаліший час для прояву бурхливих емоцій. Краще спокійно та розважливо прийняти те, що відбувається. Не забувайте, що за вами спостерігають інші люди – який приклад ви подасте їм?
Гороскоп на 9 грудня для Риб
Набирайтеся натхнення на велику справу. Для цього вам потрібен той, хто зможе зарядити енергією. Водночас через близьку людину вам доведеться змінити свої плани. Світ мінливий і непостійний.
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